SESTŘIHY: Švédsko rozdrtilo Nory 7:1. Slaví i Švýcaři, Němci a Lotyši

Švédští hokejisté v neděli rozdrtili na MS v hokeji Norsko 7:1. K jasné výhře pomohl třemi body (1+2) i útočník William Nylander, čerstvá posila z Toronta. Norové po porážce už ztratili šanci na postup do čtvrtfinále . Ve skupině A zůstává i nadále stoprocentní Švýcarsko, které zvládlo otočit duel proti Francii a vyhrálo 5:2. Zvrátit stav zápasu museli i Lotyši proti Velké Británii, nakonec slavili triumf 4:3. A Němci porazili Kazachstán 5:4.

Skupina A

Kazachstán - Německo 4:5

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Helsinkách Kazachstán 5:4, připsali si pátou výhru v řadě a posunuli se na druhé místo tabulky skupiny A. Kazachstán je bez bodu poslední. Utkání rozhodl gól útočníka Yasina Ehlize z 48. minuty.

SESTŘIH z MS: Kazachstán - Německo 4:5. Přetahovaná skončila vítězně pro německý výběr

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:57. Starčenko, 15:46. Petuchov, 39:30. Akolzin, 40:38. Michajlis Hosté: 04:38. J. Müller, 16:10. Pföderl, 18:33. Fischbuch, 25:52. Reichel, 47:08. Ehliz Sestavy Domácí: Šutov (Kudrjavcev) – Blacker, Orechov, Dietz, Metalnikov, Beketajev, Šalapov, Sam. Danijar – Akolzin, Sagadějev, Starčenko (C) – Michajlis (A), Valk (A), Savickij – Paňukov, Šestakov, Ševčenko – Petuchov, Gurkov, Asetov – Rachmanov. Hosté: Strahlmeier (Niederberger) – Seider (A), M. Müller (C), Gawanke, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner – Fischbuch, Michaelis, Ehliz – Pföderl, Reichel, Noebels (A) – Karachun, Loibl, Schmölz – Ehl, Kastner, Soramies. Rozhodčí Hansen (NOR), Öhlund (SWE) – Beresford (GBR), Niitylä (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 124 diváků

Švýcarsko - Francie 5:2

Švýcaři porazili Francii 5:2 a zůstávají i po šestém utkání bez ztráty bodu. K vítězství ve skupině A stačí svěřencům trenéra Patricka Fischera v úterním závěrečném utkání s Německem i bod. S Francií sice Švýcaři prohrávali po první třetině 0:2, ale i díky dvěma brankám a jedné asistenci kapitána Nica Hischiera výsledek otočili. Tři body za gól a dvě přihrávky si připsal také obránce Dean Kukan.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:25. Hischier, 32:27. Riat, 35:42. Ambühl, 51:17. Kukan, 59:38. Hischier Hosté: 04:58. Texier, 13:25. Claireaux Sestavy Domácí: Berra (Aeschlimann) – Kukan, Siegenthaler, Fora (A), Moser, Glauser, Geisser, Egli – Riat, Hischier (C), Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl (A), Corvi, Herzog – Bertschy, Kurashev, Scherwey – Miranda. Hosté: Ylönen (Papillon) – Gallet, Auvitu (A), Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Guebey – Texier, Claireaux (A), T. Bozon – Rech, Boudon, Treille (C) – Bertrand, Ritz, Perret – Fabre, Colotti, K. Bozon – Leclerc. Rozhodčí Ingram, Lawrence (oba CAN) – Kroyer (DEN), Merten (GER) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 997 diváků

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 6 6 0 0 0 30:12 18 2. Německo 6 5 0 0 1 23:16 15 3. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12 4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9 5. Slovensko 6 3 0 0 3 16:18 9 6. Francie 6 1 1 0 4 10:17 5 7. Itálie 6 0 0 1 5 10:27 1 8. Kazachstán 6 0 0 0 6 14:29 0

Skupina B

Velká Británie - Lotyšsko 3:4

Lotyši zdolali Velkou Británii 4:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. S posledním týmem tabulky skupiny B už sice prohrávali 1:3, ale díky třem využitým přesilovým hrám vývoj otočili. Třemi asistencemi se na vítězství podílel útočník Martinš Dzierkals, který v této sezoně působil v extraligové Plzni.

SESTŘIH z MS: Velká Británie - Lotyšsko 3:4. Ostrované ztratili dvoubrankové vedení

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:24. Perlini, 12:16. Neilson, 26:22. Hook Hosté: 24:17. Batna, 34:34. Jaks, 51:49. Ri. Bukarts, 53:11. Džerinš Sestavy Domácí: Bowns (Whistle) – O'Connor, D. Phillips, Ehrhardt, Clements, Tetlow, Sa. Jones, Batch – Perlini, Conway, Mosey – Lake, Neilson, Dowd (A) – Hook, Myers (A), J. Phillips (C) – Waller, Duggan, Lachowicz – Ferrara. Hosté: Merzlikins (27. Šilovs) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Mamčics – Keninš, Abols (C), Balcers (A) – Ri. Bukarts, Džerinš, Dzierkals – Jelisejevs, Batna, Ro. Bukarts – Smirnovs, Marenis, Veinbergs – Krastenbergs. Rozhodčí Dehaen (FRA), Macfarlane (USA) – Sewald (AUT), Synek (SVK) Stadion Nokia arena, Tampere Návštěva 4860 diváků

Švédsko - Norsko 7:1

Švédové porazili Norsko jednoznačně 7:1. Až do 28. minuty přitom vedl favorit o jediný gól, než zvýšila na 2:0 čerstvá posila Tre kronor William Nylander. Vedle toho přidal i dvě nahrávky. Třemi body (2+1) se zaskvěl i další útočník Jacob Peterson. Vítězové využili čtyři z pěti přesilových her. Švédové se ve skupině B dotáhli o bod za vedoucí Finy, Norové vypadli ze hry o čtvrtfinále. Postup českých hokejistů do vyřazovací fáze nyní ohrožují už jen Lotyši, jejichž posledním soupeřem bude právě Švédsko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:48. Peterson, 27:43. Nylander, 28:47. Peterson, 31:38. Asplund, 37:33. Wallmark, 43:13. Friberg, 49:57. Asplund Hosté: 40:44. Fladeby Sestavy Domácí: Hellberg (Ullmark) – Dahlin, Larsson (A), Gustafsson, Pettersson, Lindholm, Tömmernes, Pudas – Nylander, Nordström (C), Wallmark (A) – Asplund, Bemström, Kellman – Grundström, Klingberg, Peterson – Aman, Bengtsson, Lang – Friberg. Hosté: Arntzen (Haukeland) – Lilleberg, Johannesen, Krogdahl, Nörstebö, Kasastul, Rokseth, Bull – Fladeby, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Haga, Martinsen, Röymark – Hoff, Jakobsson, Trettenes (A) – Geheb, Rönnild, Salsten – Henriksen. Rozhodčí Andris Ansons (LAT), Robin Šír (CZE) – Nick Briganti (USA), David Obwegeser (SUI) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 3707 diváků