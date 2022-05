Ukázka toho, jak chce Kari uspět. I hvězdy sprintují dozadu, říká analytik

Kariho účinný systém

Komentář Jakuba Peslara

„Tento moment je za mě učebnicový snímek hry, kterou chce národní tým hrát. Po ztrátě puku v útočném pásmu se beci okamžitě zhoupnou na střed hřiště a dostanou se nad hráče USA a zajišťují je. David Kämpf poté provádí okamžitý tlak na hráče s pukem a nedovolí mu vymyslet žádné kreativní řešení. Mezitím se Jiří Smejkal vrací středem hřiště pomoci obraně. Jde o okamžité přepnutí do sprintu do obranné činnosti. Drobnou výtku zde mám k Radimu Šimkovi, který by měl mít vnější rameno od mantinelu dále, než vnitřní rameno útočícího soupeře, tzn. ještě více se dostat do středu. Tím, že Kämpf vytvoří tlak na hráče, kterému nezbývá než otočit hru nebo puk odhodit, což se také stane, kotouč sbírá připravený Smejkal a opět otáčíme hru a kontrolujeme puk. Jde o ukázkový backcheck, kdy se pokus o rozvinutí akce protivníka utne už v zárodku!“

Borci, hlavně ty návraty!

Komentář Jakuba Peslara

„Jak již bylo zmíněno, v ofenzivním pásmu jsme se snažili držet nad hráči a nepropadat. Vše dokresluje zajištění útočníka, který okamžitě sprintuje. To je velmi důležité, že všichni hráči dnes sprintovali do svých pozic, tzn. vynaložili maximální úsilí při plnění defenzivních činností. Obránci neustoupili a drželi se blízko křídel USA na mantinelech, aby je při přihrávce mohli okamžitě napadnout. Matěj Blumel poté sbírá kotouč a má dostatek času otočit hru. Zároveň vidíme obránce, který je po svedení souboje zpět v záběru a pokračuje ve hře.“

Držet se nad hráčem

Komentář Jakuba Peslara

„Moment důležitý pro představu toho, co znamená držet se nad hráčem. Celá pětka zde drží tzv. defenzivní stranu, což znamená, že český reprezentant je blíže naší bráně než hráč, se kterým by se měl při návratu do obranného pásma spárovat. Tohle nám fungovalo velmi dobře, jak už jsem zmínil v předešlých situacích. Nedovolili jsme tím pádem přečíslení USA v přechodu do útoku. Napadající hráči zároveň okamžitě po svedení souboje přepínali k návratu do defenzivy. Velice dobrým příklad je Jakub Vrána. Třeba nyní je jeho řeč těla naprosto jasná a říká: vracím se naplno zpět.“

