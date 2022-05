Co teď? Prostě věřit hráčům, o ničem jiném to není, říká kouč Jalonen

Jak náročná byla noc po prohře s Finskem?

„V pohodě. Šli jsme na hotel, dali si večeři a ještě si na chvíli sedli s trenéry. Rozebrali jsme si, co se podle nás stalo v utkání s Finy. V devět hodin ráno jsme začali pracovat na přípravě na německý tým. Mám člověka, který sleduje celou skupinu v Helsinkách, dal nám informace o Němcích. Máme taky statistiky a další rozbory.“

Jaké jsou tedy podle vás hlavní německé zbraně?

„Je to urostlý, silný tým. Očekávám, že to bude hodně o soubojích. Mají dobrý balanc mezi ofenzivou a obranou. Musíme na to být připravení. Dali deset branek z rychlých protiútoků, jsou v tom dobří. Hráli velmi dobře přesilovky i oslabení. Musíme být disciplinovaní, to ale platí vždy.“

Co chcete po porážce od Finů změnit?

„Nechceme měnit nic. Naopak teď musíme víc než kdykoli jindy věřit našemu systému a hernímu plánu. Věřit jeden druhému. Od prvního dne přípravy jsme všechno směřovali k této chvíli. Ve čtvrtek ráno ještě hráčům pustíme v Helsinkách video, něco si projdeme, hlavně forčeking a speciální formace. Je to ale spíše o tom, že pilujeme rutinu.“

V posledních dvou utkáních jste ale skórovali jen jednou. Tohle není problém?

„Neřekl bych, že to je problém. Věděli jsme, že Finsko má nejlepší defenzivu v turnaji. V celém turnaji zatím dostali pět gólů, což je neuvěřitelné. Proti USA jsme skórovali jednou, ale přineslo nám to tři body. O tom to je.“

Cítíte se být ve čtvrtfinále s Německem jako favoriti?

„V těchhle zápasech není nikdo favorit. Je to jeden zápas, každý ví, co znamená výsledek. Jedno utkání vás může posunout do boje o medaile, nebo poslat domů. Náš cíl je jasný: hrát tady až do neděle.“

Jsou všichni hráči zdraví?

„Neměl bych o tom mluvit, ale snad nebude vadit, když řeknu, že jsou všichni zdraví. Stále chybí jen Lukáš Dostál. Jinak ale budou všichni připravení hrát.“

Jak se vám v úterý líbil David Jiříček? Předvedl pár chyb, ale dopředu byl ze všech beků nejodvážnější.

„Opravdu se mi líbí, jak hraje. Platí u něj totéž jako u Matěje Blümela, oba jsou budoucností českého hokeje. Zápas s Finy zvládl velmi dobře. Ukázal několik speciálních věcí, jako například přechody jeden na jednoho. Občas mu to nevyšlo, s tím ale musíte počítat. Vyprodaná hala, důležitý zápas proti domácím. On se s tím ale popral. Líbí se mi, jak dovede využívat svoji fyzickou sílu a bruslení. Udělal chybu před třetím gólem, stejně se mi ale opravdu líbil. Jestli ale bude ve čtvrtfinále hrát, to vám neřeknu.“

Doteď byly výkony týmu jako na horské dráze. Co před klíčovým utkáním můžete jako trenér dělat?

„Prostě věřit hráčům. O ničem jiném to teď není.“

Po posledním zápasu jste si opět stěžoval na rozhodčí. Řešil jste je znovu s direktoriátem turnaje?

„Bohužel ano. Můžu říct, že jejich výkony jsou opravdu šílené. Skoro každý náš zápas to byl stejný příběh. Nerozumím tomu, jak je to možné. S Finskem nám vyloučili Červenku a Zohornu. Oni se přitom ani neblížili faulu, nebylo tam nic. Pak si s nimi promluvím, něco jim řeknu a oni najednou začnou vylučovat i Finy. Co to má být? Nerozumím tomu.“

Spokojení s výkony sudích nejsou ani trenéři jiných týmů.

„Vím o tom, je to hodně smutné. Proti USA a Finsku to byly hodně těšné zápasy. Rozhodčí se ale musí řídit pravidly. Nesmí spekulovat, nechat se ovlivnit. Jediné co chci, je fair play. Žádné chyby a křivdy.“

Po skvělém nástupu se bodově odmlčel David Pastrňák. Jak vidíte jeho výkony?

„Nikomu nepočítám body. Nechci, aby to dělal kdokoli. Hokej je týmový sport. Společně vyhráváme i prohráváme. Proti Finům měl několik šancí, ale nedal je. Pořád ale víme, čeho je schopný, co dovede. Je skvělý hokejista.“

Jaký má vliv na tým?

„Obrovský, opravdu. Je opravdu lídr, přinesl do kabiny kus vůdcovství. K tomu samozřejmě taky šikovnost a schopnost skórovat. Byl v těchhle situacích v play off několikrát, ví jak se teď chovat. Jsem mile překvapený, jaký v pořád docela mladém věku je. Vážně skvělý charakter.“

