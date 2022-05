SESTŘIH: Finsko – Kanada 4:3p. Suomi slaví první zlato na domácím MS

V únoru ovládlo Finsko olympiádu a zlatý mejdan pokračuje! Domácí tým Suomi vyhrál i mistrovství světa. Tohle je teď vládce mezinárodního hokeje. Kouč Jukka Jalonen svůj výběr naučil vyhrávat. Tentokrát nešlo o žádný beton a těžkou defenzivu. Kanada byla hodně agresivní, dotáhla dvougólové manko, byla to jízda. Ale zlato slaví Finsko. Vyhrálo 4:3 v prodloužení, vítězný gól vstřelil střelec Sakari Manninen.

Během základní části šampionátu jste se mohli podivovat nad chladnější atmosférou v Tampere. Ve finále to bylo jiné, mnohem divočejší. Hala hučela, bouřila. Lidi bláznili a užívali si, že Finsko hraje třetí finále mistrovství světa za sebou. Zlaté bylo v Bratislavě 2019 a teď. Rok 2022 patří Suomi celkově, tým kouče Jukky Jalonena vyhrál už na olympiádě.

Přes velkou finskou dynastii stejně ale musíte smeknout i předtím, co dovede Kanada. V semifinále prohrávala 0:3 se Švédskem, zápas do posledních minut vyrovnávala a rozhodla v prodloužení. Finále mělo hodně podobný průběh. Finsko vedlo 3:1, když využilo přesilovku 5 na 3 a pak ještě klasickou početní výhodu. Kanadě se navíc po prvním inkasovaném gólu zranila jednička Chris Driedger. Do akce tak šla dvojka Matt Tomkins, gólman, který za mořem chytal maximálně na farmě a poslední sezonu působil ve Frölundě.

Kanada stejně nic nezabalila, neumí to. Znovu se dostala do zápasu. V čase 58:34 poslal finále do prodloužení Maxim Comtois. Byly kolem toho slušné emoce, protože rozhodčí nejdřív narvané hale zahlásil, že trefa neplatí. Jenže udělal botu. Hned zahlásil opravu, že tím myslel, jak se půjde podívat na video.

Šel kontrolovat posunutou bránu. Nakonec se vrátil a do mikrofonu oznámil, že gól platí. Takže? Velké finále dostalo nakonec hodně zvláštní tečku. O titulu mitra světa rozhodovalo prodloužení 3 na 3. Celé snažení, které trvalo víc jak dva týdny, rozsekla nestandardní hra. „Takový zápas by se rozhodně neměl rozhodovat tak, že se jde hrát tři na tři,“ čílil se i v televizním studiu Olli Jokinen, bývalá finská hvězda.

V prodloužení udělal faul Thomas Chabot, kanadský kapitán musel na trestnou a Finsko dostalo obrovskou výhodu, přesilovku 4 na 3. Bleskově ji využilo, když se z první prosadil Sakari Manninen.

Celý turnaj jste měli pocit, že Finsko je tak trochu před ostatními týmy. Rozdíl dělali hlavně výjimeční obránci Heiskanen, Lehtonen, Vatanen a Lindell. Hokej pod Jukkou Jalonenem posouvá Evropu zase trochu jinam. Když máte takhle silné beky, stírají se rozdíly mezi posty, neřešíte, kdo hraje v útoku a kdo vzadu. Všichni hrají spolu, všichni si mění pozice, všichni dovedou hrát rychle. Navíc v některých pasážích finský hokej dovede soupeře výrazně drtit tím, že nedá puk dlouhé minuty z hokejek.

Před mistrovstvím zněly názory, že Finsko bude po úspěšné éře přejedené, domácí turnaj nemusí zvládnout. Je to jinak. Finsko má pořád hlad, zase se posunulo o kousek dál. Za rok může být nahoře znovu, protože se opět bude hrát v jeho království. Šampionát se měl konat v Rusku, ale jemu IIHF turnaj odebrala, hrát se bude znovu v Tampere a v lotyšské Rize.