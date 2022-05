Kometa loví bronz! Varům bere Fleka, do obrany chce dva reprezentanty

Čerstvě bronzoví medailisté z mistrovství světa do Komety? Rýsuje se to. Jistý už je příchod útočníka Jakuba Fleka (29), který si poprvé zahraje extraligu jinde než v Karlových Varech. Klub má podle informací isport.cz vážný zájem rovněž o obránce Michala Jordána (31) z Chabarovsku a Michala Kempného (31) z Washingtonu Capitals! V jednom případě by to mělo klapnout…

Soupiska Brna bude v příštím ročníku slušně nabušená. Nezůstane jen u transferů beka Tomáše Kundrátka (Třinec) a útočníků Radka Koblížka (KooKoo) s Janem Dufkem (Plzeň). Klub loví další větší jména, už se domluvil s Jakubem Flekem. Ten po pár měsících obnoví spolupráci s trenérem Martinem Pešoutem, jenž ho vedl pět let ve Varech.

Po návratu z Finska si dá Flek oraz a v červenci půjde na led už jako hráč Komety. Počítá se s ním do první či druhé formace. Byť měl nabídku i ze Sparty a sám hodně chtěl do Švýcarska, odchází za svým osudovým koučem Pešoutem. Jeho přesné začlenění do sestavy se odvine i od toho, zda se s klubem dohodne na novém kontraktu největší hvězda Peter Mueller (34). „Jsme předběžně domluveni,“ tvrdí majitel brněnské organizace Libor Zábranský.

Papírově však nic dotažené zatím není a americký bombarďák je otevřený jiným možnostem. V Evropě i třeba v AHL. „Každopádně hokej chce hrát dál,“ uvedl v pondělí jeho zástupce Tomáš Krejčí. Nejpravděpodobnější variantou stále zůstává návrat do Brna, kde Mueller odehrál poslední čtyři sezony a v té předminulé se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Jeho zájmem je dohoda o delší než jednoroční smlouvě. Jasno by mohlo být zhruba do čtrnácti dnů.

V kádru už nebude centr Daniel Rákos, ve hře je ztráta Michala Krištofa. Důležitý slovenský centr má v kontraktu klauzuli o možném odchodu. Mluvilo se také o jeho krajanovi, brankáři Jaroslavu Halákovi (37), který nejspíš skončí ve Vancouveru. Že by doplnil gólmanskou dvojici Čiliak-Tomek třetí Slovák? Nereálná rarita. „O tom nic nevím,“ vzkázal Zábranský

Podle zdrojů Sportu padl avizovaný příchod finského kouče ke dvojici Pešout-Jiří Horáček, složení stávajícího realizačního týmu se v tuto chvíli měnit nebude. Dá se předpokládat, že u týmu bude nadále velmi blízko i boss Zábranský, jenž dokoučoval minulý ročník. V něm Kometa vypadla už v předkole s Libercem.

Nyní mají nastat lepší časy. Přispět k tomu mají zvučné posily. Kromě Kundrátka je v jednání angažmá dalších dvou silných beků na přesilovku i do oslabení. U Michala Jordána záleží na tom, zda se bude chtít vrátit do Ruska, v dálném Chabarovsku má podepsáno ještě na další sezonu. Pokud by se domluvil na ukončení spolupráce s Amurem, měl by zamířit do Brna.

Jeho vrstevník Michal Kempný už není vázán v zámoří a zvažuje, co dál. Po vleklých zdravotních problémech letos odehrál víc zápasů v AHL za Hersey Bears (24, 0+7) než v NHL za Capitals (15, 1+1). Ví se, že si Zábranský hodonínského rodáka velmi cení, a když bude šanci získat ho pro znovu Kometu, udělá maximum. Tahle chvíle nyní zjevně nastala. Kdyby se povedlo nadupat defenzivu reprezentační trojící Kundrátek, Jordán, Kempný, stal by se z Brna okamžitě jeden z extraligových favoritů. A tentokrát by to mělo být vidět už i na ledě.