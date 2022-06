Pohádkový příběh vysmívaného obra Anttily: Finsko miluje zlaté „strašidlo“

Přezdívku má podle jedné z postav kultovní finské pohádky Mumínci. Mörkö, v českém překladu Morana. Samotářské stvoření. Obří přízrak s chladnýma očima a řadou lesklých bílých zubů. Kamkoli stoupne, půda pod ním zamrzá, rostliny a tráva umírají. Za sebou zanechává ledovou stopu. Čeho se dotkne, zmrzne. Hledá přátelství a vřelost, ale je všemi a vším odmítnutý. Proto se skrývá v chladné jeskyni na vrcholu Osamělých hor.

Marku Anttilovi se podobá nejen svojí mohutnou postavou, ale taky tím, že i finský hokejista byl dlouho přehlížen, odmítán a vysmíván.

Jeho příběh začal v malém městečku Lempäälä na předměstí Tampere. Právě do tamního Ilvesu se v roce 2004 přesunul. Těsně předtím ho v posledním devátém kole draftovalo na 260. místě Chicago. Kolem Anttily šli z dnešního pohledu vůbec hodně zajímaví hráči. Exsparťan Gennadij Stoljarov (257.), Pekka Rinne (258.) Brian Ihnačák (259.) nebo právě letos na MS ve Finsku do Síně slávy IIHF uvedený Švýcar Mark Streit (262.).

Za oceán se však Anttila nevydal. Dres Ilvesu nakonec oblékal sedm let, do roku 2011. Pak hrál za Turku, švédské Örebro a v posledních šesti letech za Jokerit. Až letos po odstoupení helsinského klubu z KHL kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině se vrátil zpátky do zelenožlutých barev Ilvesu.

Když přesně před týdnem dostal na ledě Nokia Areny do rukou pohár pro mistra světa, střecha moderního stánku div nevyletěla do stratosféry. Potlesk a jásot fanoušků byl ohlušující.

Jízda před třemi lety

Ke zlatu v roce 2019 dovedl Finy z pozice kapitána, teď byl asistentem Valtteriho Filppuly. Právě na šampionátu v Bratislavě svými výkony obrovitý Anttila šokoval. Byl hlavní tváří lvů, jak se reprezentaci Suomi přezdívá. V základní skupině se přitom ani jednou gólově neprosadil. Sedm utkání za nula. Když to ale bylo nejvíc potřeba, gólově explodoval. Ve třech utkáních play off nastřádal čtyři góly.

„Nikdy se mi ani nesnilo, že se takového momentu dočkám. Víte, já nebyl v žádných mládežnických reprezentacích. Nevěřil jsem, že někdy dosáhnu úrovně národního týmu. A teď tady stojím se zlatou medailí na krku a titulem mistra světa v ruce,“ dojímal se Anttila.

MARKO ANTTILA Narozen: 27. května 1985 (37 let) v Lempääle Výška/váha: 203 cm/104 kg Pozice: útočník Klub: Ilves Tampere Kariéra: LeKi (do 2004), Ilves (2004-11 a 2022), Turku (2011-13), Novokuzněck (2013), Örebro/SWE (2013-16), Jokerit (2016-22) Draft NHL: celkově 260. místo v 9. kole týmem Chicago Blackhawks V reprezentaci: 84 zápasů, 8 gólů Úspěchy: zlato ze ZOH (2022), 2x zlato z MS (2019, 2022), stříbro z MS (2021)

V té době se stal teprve třetím kapitánem v historii šampionátů dospělých, jenž s finskými „Leijonat“ otevřel zlatou bránu. Před ním to dokázali Timo Jutila (1995) a Mikko Koivu (2011). Jinak měli Lvi spíš pověst poraženců, kteří v klíčové chvíli selhávají a nezvládnou poslední krok. Do finále mistrovství světa postoupili před rokem 2019 celkem desetkrát. Jen dvakrát vyhráli. Až v posledních pěti letech se z Finů stala zlatá mašina. Na loňském šampionátu padli až ve finále. Letos triumfovali na MS i olympiádě. Na všech těchto turnajích byl i Anttila.

Roky z tribun slyšel úšklebky, lidi se mu posmívali. Na ledě působil neohrabaně, samá ruka, samá noha. Jeho přihrbená postava se kymácela jak topol ve větru. V národním týmu se poprvé objevil až ve 27 letech.

„Mörkö stmeluje celý tým. Jeho nesobeckost a empatie jsou příkladné, on byl něco jako zlatý býk,“ chválil svého oblíbence kouč Jukka Jalonen.

Sám je jediným finským trenérem, který dovedl celek Suomi ke světovému prvenství. Povedlo se mu to už třikrát. Při prvním triumfu v roce 1995 šéfoval střídačce švédský kouč Curt Lindström.

Úspěch na stará kolena

„Mörkö! Mörkö!“ křičeli juchající fanoušci, když teď po ledě kroužil s desetikilovou trofejí. Tlapy má tak velké, že ji v klidu udržel v jedné ruce. U něj pohár vypadal spíše jako hrnek na kafe. Dnes se ve Finsku vžil výraz Mörkö jako označení pro jakéhokoli strašáka, strašidlo či monstrum. K Anttilovi to vyloženě sedí.

„Je to parádní úspěch celého týmu. Vítězství se nepřejíte. Strašně si vážíme toho, že se nám povedlo znovu vyhrát. Zase to bylo extrémně těžké. Triumf na domácím ledě ale chutná neuvěřitelně,“ rozplýval se minulou neděli. „Jako junior jsem získal mistrovský titul ve Finsku, ale mezi dospělými dlouho nic. Až na stará kolena to přišlo,“ smál se sedmatřicetiletý kolos.

SESTŘIH z MS: Finsko - Slovensko 4:2. Velký obrat domácích, zářil obr Anttila Video se připravuje ...

Jalonen dobře věděl, proč ho do týmu bere. Příkladná bojovnost, morálka, vůdčí schopnosti. Na ledě začínal Anttila prakticky všechna oslabení. „Snažím se být pro všechny na ledě příkladem. Snažil jsem se ze všech sil a doufám, že to dodalo ostatním hráčům energii,“ svěřil se.

„Na nějakou hvězdnou kariéru to u něj dlouho nevypadalo, teď ho u nás zná každý. Mörkö je aktuálně nejznámějším mužem ve Finsku,“ říká obránce Miro Heiskanen.

Známá je mimochodem ve Finsku i Anttilova manželka, se kterou během šampionátu vyšel velký rozhovor v jednom z ženských magazínů. „Natočil bych o něm film,“ culil se bek Dallasu.

