ONLINE: Česko - Slovensko. Opět chytá Hrubec, Najman a další do akce

Příprava na blížící se mistrovství světa v Rize a Tampere pokračuje v rychlém tempu. Čeští hokejisté po čtvrtečním vítězství 5:1 nad Slovenskem se pouští do druhého zápasu proti východním sousedům. V sestavě výběru kouče Kariho Jalonena došlo k několika změnám. Pohov si dává například zatím produktivní útočník Jakub Flek. Chytá znovu Šimon Hrubec. Po duelu se Slováky je pravděpodobné, že národní tým opustí někteří reprezentanti. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.

V sestavě nechybějí znovu také beci Tomáš Kundrátek s Janem Ščotkou z Komety Brno, obránce Michal Kempný s útočníkem Vladimírem Sobotkou ze Sparty a další útočník Hynek Zohorna ze švédského Oskarshamnu, kteří měli odložený nástup až do druhé týdne finální přípravy na šampionát.

Oproti čtvrtku se do sestavy zařadí obránce Michal Jordán místo Petra Zámorského. V útoku se představí Adam Najman a Michal Kovařčík a nenastoupí Jakub Flek a Jiří Černoch. Od začátku se zařadí do hry Luboš Horký, který do minulého utkání zasáhl z pozice třináctého útočníka. V té dnes bude připraven Kryštof Hrabík. Hrubcovi bude krýt záda Štěpán Hrubec a na tribuně zůstane třetí gólman Dominik Pavlát.

Předpokládaná sestava ČR

Hrubec (Lukeš)

Ščotka, Jordán

Kundrátek, Kempný

Kučeřík, Němeček

Pýcha, Moravčík

Lenc, M. Špaček, Smejkal

Tomášek, R. Horák, Horký

H. Zohorna, Sobotka, Chlapík

O. Beránek, M. Kovařčík, A. Najman

Hrabík