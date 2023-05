Šampion Jeřábek: Do oslav jsem šel naplno! A potěšilo ho video z Norska

Oslavy si užil naplno. Ale teď už má zase šichtu. Obránce Jakub Jeřábek, klíčová opora třineckých vládců extraligy, se zapojil do přípravy národního týmu. „Když trenéři zavolají, nikdy neříkám ne,“ hlásí 31letý bek, jenž by si rád zahrál na svém třetím šampionátu. Sil má dost, i když play off bylo náročné, šampioni se museli k poháru prokousat přes předkolo. Ale právě v něm podle něj nabrali sebevědomí.

Třinečtí spoluhráči jsou akorát za odměnu s rodinami na wellnes, on už je opět v propocené výstroji. Spolu s Danielem Voženílkem, pracantem z útoku, se v Brně chystají na České hry. „Určitě bude zase super atmosféra,“ těší se Jeřábek , jenž v národním týmu odehrál 71 zápasů.

Jaké byly oslavy?

„Bouřlivé, i když krátké. Spoluhráče to ještě čeká o víkendu.“

Nemrzí vás, že o ně přijdete?

„Trošičku jo. Ale nedá se nic dělat. S klukama si zavoláme a oni mi snad popíšou, jaký to bylo.“

A bezprostředně po titulu jste se musel krotit? Kvůli reprezentaci?

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Šel jsem do toho naplno. (smích) Telefonát od trenérů přišel až v neděli, hráli jsme v pátek. Takže do tý doby jsem to neřešil.“

O co všechno přijdete?

„Teď je pauza, kluci mají wellness s rodinami. Oficiálně budou oslavy probíhat v Třinci ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.“

Jak náročné bylo zapadnout do oslav k partě zkušených harcovníků, kteří třinecký titul slavili už počtvrté v řadě?

„Pár oslav si taky pamatuju, nejsem v tom nováček. Jak říkal Vožuch (Voženílek), že se bude muset zeptat kluků, jak se slaví, to se mě úplně netýkalo. (smích) Ale strašně jsme si přáli, aby to tak vyšlo. Dělali jsme maximum, abychom uspěli.“

Vy jste tým posílil před sezonou. Cítil jste, že mají zkušení hráči v sobě pořád vítězný drajv?

„Neskutečný. Pořád se o tom píše, ale člověk to musí zažít na vlastní kůži. Noví kluci přinesli hlad, touhu něco dokázat. A ti, kteří jsou tam déle, to umějí nasměrovat. Čím se play off blížilo, bylo to cítit víc.“

Sezona se nevyvíjela hladce. Kdy nastal zlom?

„Těch momentů bylo víc. Osobně si myslím, že nám docela pomohlo předkolo. Šli jsme do něj s respektem. Ale tím, že jsme ho zvládli a nastolil se opět do naší hry řád třineckého hokeje, tak jsme zase uvěřili tomu, že můžeme vítězit. Šli jsme si za tím.“

I to, že jste ve čtvrtfinále zdolali Spartu, vám pomohlo?

„To bych ani neřekl. Opravdu si myslím, že nám dodalo sebevědomí hlavně úspěšné předkolo. Nebylo to lehké, ale tím, že jsme to zvládli 3:0, tak jsme si vybudovali sebedůvěru. Ukázalo se, že máme sílu porazit Spartu, i když se nám moc nedařilo.“

Bylo pro vás těžké adaptovat se na herní systém?

„Ani ne. Jasně, každý musí dát něco ze sebe, ale pokud se nepřizpůsobí, tak nemá šanci na úspěch.“

A je náročné se ihned po titulu přeorientovat na práci v reprezentaci?

„To ne. Když trenéři zavolají, nikdy neříkám ne. Zájem mě těší.“

Přemítáte si v hlavě, jak blízko jste šampionátu v Rize?

„Pochopitelně někde vzadu mám, že to dopadne. Ale přijel jsem se o to poprat. Uvidíme. Chuť mi neschází.“

A jak jste na tom se silami?

„Těch by mělo být dost. Hlavní je, že jsem si psychicky odpočinul během pár posledních dní. Takže není těžké naskočit.“

Jak vítězné tažení prožívala vaše sestra Markéta, úspěšná házenkářská reprezentantka?

„Držela mi moc palce, posílila podpůrné video, které natočily s holkama, které jsou taky v norské lize. To bylo hezký, moc jsem se nasmál.“

Hodně vás podporuje?

„No jasně, jsme spolu hodně v kontaktu. Tím, že mám dvouletýho syna, tak se o něj hodně zajímá. Pořád chce posílat fotky, videa. Jak roste. Nedá na něj dopustit.“