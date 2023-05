Zbořil po debutu: Někdy jsem v hlavě trochu plaval. Husina až ke kotníkům

Poslední zápas jste hrál 9. dubna, navíc už jste zvyklý na menší kluziště. Jak jste se po delší době cítil?

„Herně v klidu. Docela mi vyhovuje, že když se dostanu na puky, mám trochu víc času. V tom je to lepší. Někdy jsem v hlavě trochu plaval, když oni zakládali útok ve středním pásmu, úplně jsem nevěděl, jestli někde nestojím špatně. Ale jinak si myslím, že dobrý. Ale bylo toho na mě dost, celá tahle sezona byla mentálně těžká. Když mi zavolali z reprezentace, jestli bych přijel, vůbec jsem neváhal a hrozně jsem se tady na to těšil.“

Přijel jste s tím, že se pokusíte zabojovat o místo. Byl jste spokojený s tím, co jste předvedl?

„Myslím, že jo. Určitě můžu udělat ještě něco lepšího. To víte, nějaký bodíček by taky pomohl.“

Trenér Jalonen si postěžoval, že český tým měl dost vyloučení. Váš trest ze druhé třetiny za strčení do švédského hráče před brankou byla ale docela přísný, co říkáte?

„Myslel jsem, že šel do gólmana, tak jsem ho žďuchnul. Snažil jsem se ještě tedy usmlouvat rozhodčího, že aspoň oba dva, když tam zajel do brankáře. Ale nepřikývnul.“

Jak se premiéra v národním týmu, ještě k tomu doma, dá srovnat třeba s prvním startem v NHL?

„Moc se to srovnat nedá, protože můj první start v NHL nedopadl úplně nejlíp. To jsem se tenkrát fakt vystrašil. Přišlo to zrovna v době, kdy se mi moc nedařilo a najednou mi řekli: ‚Hele, jedeš, budeš mít první zápas.‘ Tam tréma byla neskutečná, úplně jsem ještě nevěděl, jak s tímhle vším mám pracovat. Takže tenhle zápas jsem si určitě užil víc.“

Kdysi jste řekl, že váš otec obětoval stavební firmu, abyste mohli s bráchou hrát hokej. Je to teď něco jako odměna, že se to takhle seběhlo a vy jste debutoval doma v Brně?

„To obětování firmy bylo myšleno trošku s nadsázkou. Ale táta nám s bráchou věnoval hrozně moc času, začal tehdy trénovat náš tým. Pak jsme prožili úžasná léta, kdy jsme od páté třídy do mladšího dorostu vyhráli pět let v řadě. Tohle všechno nám on obětoval. Byl s námi všude, vozil nás v létě na tréninkové kempy, jezdil s námi na turnaje. Jsem hrozně rád a šťastný, že mě mohl vidět v repre, navíc tady u nás v Brně.“

Co atmosféra? Baterky a světla v hledišti…

„To bylo super. Hrozně se mi líbilo, jak vyvolávali začátní, začínající... zahajovací sestavu... čeština těžká (směje se). Když jsem slyšel, jak všichni diváci řvou ta jména, bylo to super. A s těmi baterkami to byl také dobrý nápad. Člověk se na chvilku zastavil, myslím, že to pomůže hráči, když se podívá kolem sebe a vnímá tu atmosféru trošku víc a pak do toho jde zase znovu s čistou hlavou.“

Je tak důležité být při premiéře na ledě jít na první střídání, než sledovat hru ze střídačky?

„Takhle to je právě super, když má člověk premiéru, je to velký první, velký zápas a nedostane vůbec prostor nad něčím přemýšlet, nedívat se vůbec, jak ten druhý tým bude hrát nebo něco podobného. Hned pak můžete začít předvádět svou hru, co já chci prosadit. Nemám čas se dívat nalevo napravo, spadne z vás to napětí. A určitě potěší, když je ta premiéra vítězná.“

Váš bratr hraje za Kometu, sledoval jste, jak si vede?

„No jasně. Zaplatit jsem si VPN, stáhnul jsem si ho, abych se mohl dívat. Takže když je možnost, tak si to zapnu. Líbí se mi, jak hraje. Když vyrůstal, byl hrozný sajrajt, tlačil se do brány, tak jen říkáme s tátou, že by tohle mohl dělat víc. Ale jinak, systémově, si myslím, že centr je výbornej.“