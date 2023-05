Dvě výhry! Ale strach o Chytila. Po zápase to nevypadalo dobře…

PŘÍMO Z RIGY | To hlavní na úvod. Češi vstup do šampionátu zvládli! Dva zápasy, dvě výhry. Po Slovácích přišlo vítězství nad Kazachstánem (5:1). To jsou ty dobré zprávy na úvod. Ovšem teď jsou ty horší. Mužstvo kosí zranění. Už před utkáním čítali lékaři stehy a dráty, po něm přišla další starost. Zranil se Filip Chytil, klíčový útočník. Dostal během první třetiny hokejkou do obličeje. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Teď se necítí moc dobře,“ řekl krátce po zápase kouč Kari Jalonen.

V hledišti ke konci utkání znělo: Kdo neskáče, není Čech. A fanoušci v národních barvách poskakovali.

Jenže dalo by se parafrázovat: Kdo není zraněný, není Čech. Alespoň, bohužel, z pohledu českého týmu. Už před duelem se na něj valily potíže. Ten největší problém přišel právě s Kazachstánem, po první třetině odstoupil Chytil. Pan Nepostradatelný. Elitní centr, klíčový muž z NHL.

Co je s ním? Bude v pořádku?

To chvíli po utkání nebylo jasné. „Záleží, jak se to bude vyvíjet. Nedokážu odhadnout,“ pokrčil rameny trenér Jalonen. Chytil dostal ránu pukem během první třetiny, hned se dostal do péče týmového lékaře Antonína Chocholy. Ještě na chvíli naskočil, ale pak už ne.

Fanoušci i spoluhráči se modlí, aby byl rychle fit.

Po zápase to s ním ovšem nevypadalo moc pozitivně. „Nejel ani do nemocnice, zůstal s námi. Ale jak říkám, není mu dobře," reagoval finský expert.

To hlavní je, že tým má dvě výhry hned na úvod šampionátu. „Ano, to je klíčové,“ přitakává trenér.

Ovšem zpátky k tomu zásadnímu… Turnaj se ještě pořádně nerozproudil a na kádr se valí potíže. Ne herní, ale zdravotní. Dočasně mimo hru je také útočník Filip Chlapík. Smolař číslo jedna. Není té smůly až moc? „To asi jo,“ uznal Jalonen. A před novináři se při zmínce, že se k nim točí štěstí zády, otočil a pousmál se: „Vidíte, teď už se k nám otočí štěstí předem. Snad to bude stačit.“

I to ukazuje, že to bere jako realitu. S nadhledem. Nepropadá panice. Jenže pech to je…"Pochopitelně není dobré, že máme za sebou dvě utkání, a hned jsou dva hráči mimo," přitakal kouč.

Soupiska je aktuálně plná, takže nikdo další už kádr doplnit nemůže.

Hlavně u Chlapíka je to velký pech. Na premiérový šampionát se probojoval až letos. Ovšem hned v první třetině přišel tvrdý hit od slovenského obránce Patrika Kocha. Dobrého známého českým fanouškům z úspěšného angažmá ve Vítkovicích.

Prásk!

Faul, nebo ne? Zákrok vyvolal spoustu emocí. „Za mě čistý hit,“ reagoval o den později sám Koch v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Bylo to nešťastné. Jestli mu něco je, tak mě to mrzí a doufám, že bude co nejdřív v pořádku,“ vzkázal českému smolaři.

Na něj se to v sezoně lepí. Považte sami: během prosincového turnaje si zvrtnul kotník při vystupování na letišti. V rámci toho dalšího dostal ránu pukem. A když přišla vymodlená nominace, na ledě se ohřál jenom chvíli. „On má celou sezonu nehoráznou smůlu. Určitě by si zasloužil, aby mu to osud v dobrém vrátil,“ uvedl asistent Libor Zábranský.

„To je hokej. Maséři i fyzioterapeuti na něm makají, takže snad se mezi nás dostane rychle,“ přeje si obránce Tomáš Kundrátek.

Duda: Chytilův příběh je příkladem pro mladé hráče, měl svoji hlavu a šel si za tím Video se připravuje ...

A není to jediná lapálie. Další útočník Jiří Smejkal smolný zásah hokejkou od spoluhráče při tréninku odnesl nejenom tím, že přišel o zuby. Ale i zlomenou čelistí... Od lékařů dostal zelenou, takže nastupuje s celoobličejovým krytem.

A ještě někdo další? Ano… Jiří Černoch, jenž si po ostrém střeut s Mislavem Rosandičem pochroumal koleno. Ten by ale měl být v pořádku. Naštěstí.

Ale i tak je to dost komplikací na úvod. „Je to pech. Ale máme tady skvělou partu, všichni makáme naplno. Takže budeme bojovat s tím, co přijde,“ zůstává pozitivně naladěný obránce Kundrátek, člen prvního defenzivního páru.

Mrzuté zprávy přišly i ze zámoří. Ze zdravotních důvodů se omluvili oba útočníci, kteří přicházeli v úvahu. Ondřej Palát i David Kämpf. Kvůli zranění. Realizační tým na to reagoval okamžitě, soupisku uzavřel tím, že na ni napsal oba zbývající útočníky. Daniela Voženílka i Martina Kauta. Oba už zasáhli do nedělního zápasu s Kazachstánem.

Rychlý zápasový kvapík pokračuje i dál. Už v pondělí (opět v 19.20 hodin) hraje národní tým s Lotyši. Čeká se bitva v ohlušující atmosféře. Bude to peklo, v němž mají být Češi uškvařeni.

Jenže zatím je spíš drtí zranění.



Snad v nejbližších dnech přijdou lepší zprávy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:48. Zbořil, 15:25. Kubalík, 41:06. Sedlák, 45:46. Košťálek, 58:59. Kubalík Hosté: 31:18. Muchametov Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Chytil, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Flek, Černoch, Voženílek. Hosté: Šutov (Bojarkin) – Danijar, Beketajev (A), Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Savickij, Grenc – Omirbekov, Musorov, Rachmanov – Kajyržan, Muchametov, Muratov. Rozhodčí Holm, Langin – Hofer, Niittyla Stadion Návštěva 3670 diváků