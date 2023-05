Jalonen s tabulkou počítal šance. Brankáře si řídí Orct, pořeší nový plán

„Vím, že máte hodně otázek a budu se snažit na ně odpovídat. Ale tuhle tabulku jsem vám chtěl ukázat,“ vytáhl před novináři taktickou tabuli s několika údaji a čísly. „Superšance za šedesát minut. Za rovnovážného stavu máme deset, oni jedenáct,“ ukazoval. „Přesilovky a oslabení, my čtyři, oni tři. Superšance v prodlužení čtyři ku třem. Celkově šance 18 ku 17 pro nás. Přitom oni měli 35 střel na branku, my 25. Ale spousta jejich střel byla z úhlu, které většinou neprojdou do brány,“ pokračoval.

Lotyši ale třeba strávili víc času v útočném pásmu, než by bylo zdrávo. „OK, trochu nám chybělo napadání. Ale vstřelili jsme tři góly,“ připustil Jalonen, který podle vlastních slov zůstal pozitivní „Proti Lotyšsku byla tenká hranice mezi vítězstvím a prohrou. Byl to opravdu dobrý zápas, hodně soubojů, vysoká rychlost. Podívejte, my v prodloužení mohli rozhodnout. Tomášek dorážel puk, mohli jsme dát gól. Oni se dostali k dorážce a dali ho. Tak tenká hranice na mistrovství světa je,“ líčil finský kouč reprezentace.

Právě napadání je to, co hodlá na hře českého týmu zlepšit. „V prvních dvou zápasech to bylo dobré, teď naši útočníci byli příliš daleko od sebe. Chceme být agresivnější. Čelíme Slovinsku, bude to úplně jiné utkání. A potom Norové. Slovinsko není jako Lotyšsko. Každý viděl utkání s Kazachstánem. Dominovali jsme na puku, měli spoustu střel, ale po druhé třetině to bylo 2:1. Pak už to šlo 3:1, 4:1. Byl to otevřený a vůbec ne snadný zápas. Musíme respektovat každého soupeře,“ řekl Jalonen.

Nenařizuji Orctovi, kdo bude chytat

Hodně se řeší situace kolem gólmanů. Dva ze tří zápasů chytal Šimon Hrubec . Žádná hitparáda to nebyla, v ošemetném duelu s Kazachstánem dostal mezitím šanci Marek Langhamer. Karel Vejmelka seděl napřed v obleku v hledišti, pak dvakrát na střídačce. Zdravotně by měl být v pořádku, takže opomíjení jedničky Arizony, gólmana protřelého NHL, který chytal randál těžkých duelů v nejlepší lize světa za jedním z nejslabších týmů, vzbuzuje různé dohady.

„Měl bych vnést víc jasno do rolí v trenérském týmu. Svému štábu věřím. Každý dělá rozhodnutí za svůj úsek, já mám poslední slovo. Gólmany má na starost Zdeněk Orct. Připraví hlavní plán, den před zápasem mě s ním seznámí a nahlásí jednoho z brankářů, jehož chce nasadit. Sděluje mi svoje názory, diskutujeme. Obvykle s ním souhlasím,“ nastínil Jalonen.

Ještě se prý nestalo, že by představu trenéra brankářů zamítl. „Neřeknu ne. Nenařizuji Orimu, kdo bude chytat nebo ne. Sdělí mi, kdo nastoupí a kdo bude náhradník. Tak to bylo i před dosavadními třemi zápasy. Teď si musíme sednout znovu a prodiskutovat, jaký bude hlavní plán pro další čtyři zápasy,“ nastínil Kari Jalonen.

Dosavadní plán se mu zatím prý zamlouval. „Dvě vítězství, jedna porážka v prodloužení. Ale teď máme před sebou ještě čtyři zápasy. Musí vytvořit nový plán a pak si spolu sedneme. Je dobře, že máme dva dny volna a můžeme na tom pracovat,“ uvedl.

Hráči dostali volno a vyrazili do Jurmaly, lázeňského města na břehu moře, ležícího asi 25 kilometrů od Rigy. „Dostali volno, zajdou si na pláž, do sauny, do bazénu, vířivky. Udělají si teambuilding, dají si večeři. Chci jim dát odpočinek. Žádná pracovní setkání, úplné volno,“ líčil Jalonen.

Zatímco tým odpočíval a utužoval se, trenér se chystal vyrazit na zápasy příštích soupeřů. „Nejedu s nimi, budu sledovat zápasy Norska a Slovinska, s nimiž se střetneme v dalších dvou utkáních. Možná si zajdeme s trenéry na večeři, najdeme místo, kde mají české pivo. Ale nevím, jestli se to povede,“ naznačil svůj plán reprezentační kouč.