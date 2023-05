Sedlák bojuje, ale na MS (nejspíš) dohrál. Už se shání náhradník

PŘÍMO Z RIGY | Vybavujete si, jak se kouč Kari Jalonen nedávno před novináři otočil v naději, že už se smůla od národního týmu odvrátí ? Nepomohlo to. Naopak, opět přišla tvrdá rána. Marodka se rozrostla o dalšího klíčového útočníka. Vážně hrozí, že už si na šampionátu nezahraje Lukáš Sedlák! Podle informací Sportu to hráč ještě chce zkusit, odmítá se jen tak vzdát... Ale nevypadá to nadějně. Tým si už tedy připravuje půdu pro případnou náhradu. Mluví se o Radanu Lencovi.

Je to vůbec možné? Kdo si tam nahoře zasedl zrovna na českou reprezentaci?

Ale i kdybyste si hlavu ukroutili, odpověď nezjistíte. Jasné je, že se národní tým ocitl v tíživé situaci. Mimo hru je Filip Chytil, jehož rekonvalescence probíhá pomalu, zranění v obličeji stále vykazuje velkou bolestivost.

V dnešním utkání se Slovinci (15.20 hodin) by už mohl naskočit Filip Chlapík.

Ale tím dobré zprávy končí. Mimo hru je centr Lukáš Sedlák, jenž si báječnou formu z extraligy převezl i do Rigy. Byl jedním z nejlepších českých útočníků. Ovšem v minulém utkání proti Lotyšsku inkasoval ránu pukem. Ze zápasu sotva odbelhal.

A jeho osud je krajně nejistý. „Utrpěl poranění v dolní polovině těla, které je bolestivé. Dál uvidíme podle aktuálního zdravotního stavu,“ uvedl lékař Antonín Chochola.

Z Česka hned od středečního rána proudily informace, že to znamená definitivní konec na turnaji. Podle Sportu to tak skutečně může dopadnout, ale hráč stále žije v naději, že to nějak půjde... Je na svém premiérovém šampionátu. Nechce to vzdát!

„Jak ho znám, je to bojovník. Ale fakt bych se divil, kdyby hrál,“ hlásí jeden z lidí v jeho okolí. Protože spousta hráčů by to s tímhle typem poranění vzdala rovnou. On chce bojovat do posledního dechu.

Sedlák tedy zatím zůstává s týmem. Lékaři i fyzioterapeuti na něm intenzivně pracují. Dělají maximum, aby se dal do pořádku. Není vyloučené, že během čtvrtečního dopoledne zkusí jít na led. Aby zjistil, jestli je reálné zůstávat v týmu. A dál doufat v zázrak. Mluvilo se i o rychlém transferu do Prahy, kvůli speciální péči, ale Sedlák zatím zůstává v Rize.

Nerozjeďte se do světa...

Pokud to nepůjde a naděje zhasne, je čas využít letošní novinky. Podle regulí IIHF, tedy mezinárodní federace, je možné vyměnit zraněného hráče. Tedy v případě, kdy oficiální lékař potvrdí, že se jedná o takové zdravotní potíže, které mu brání v tom, aby v turnaji pokračoval.

„Pokud je po ukončení procesu uznán za nemocného, nebo zraněného, může být nahrazen novým hráčem. Je tam jediná podmínka. Nový hráč musí být zapsán na tzv. long list. Tento seznam manažeři dodávají IIHF před začátkem turnaje. Je tam sedmdesát jmen, což je maximální počet,“ řekl týmový manažer Milan Hnilička.

Na něm jsou všichni potenciální reprezentanti. I hráči z NHL. Včetně hokejistů, kteří byli vyřazeni z nominace na poslední chvíli v Brně. Z útočníků to byli: Tomáš Hyka, Michal Kovařčík, Roman Horák, Hynek Zohorna a Radan Lenc.

Právě tito hokejisté byli od trenérů i GM Martina Havláta instruováni, že možnost dodatečného povolání existuje. „Řekli jim, že pokud existuje možnost, tak aby zůstali v rámci možností v kondici a nerozjeli se někam do světa,“ prohlásil Hnilička.

Na koho to padne?

Otázka, která se teď nejvíc řeší. Do uzávěrky tohoto vydání nebylo jasné, kdo by to byl. Generální manažer Martin Havlát po četných konzultacích s trenéry hráče obvolává a zjišťuje, kdo by byl schopný reprezentaci posílit. Podle informací Sportu měli eminentní zájem o centra Romana Horáka. Protože právě střední útočník je teď nejžádanější zboží.

U něj to však nejspíš neklapne. Takže se reálněji jevila varianta, že by mohl dorazit Radan Lenc.

Během čtvrtka by mělo být jasněji. Jasné je, že pro národní tým je to velké oslabení. „Ale nedá se nic dělat. Takový je sport. Každopádně to nic nemění na našich ambicích. Musíme se s tím poprat,“ hlásí útočník Dominik Kubalík.

Třeba tyhle nepříjemnosti pomohou mužstvo ještě víc stmelit.