Střelec Kubalík: První třetina už se nesmí opakovat! Hattrick potěšil

PŘÍMO Z RIGY | Když byla potřeba, dvakrát za to vzal. Bum. Bum. Právě dva projektily Dominika Kubalíka zlomily odpor Slovinců. „Ve třetí části už jsme to zase byli my,“ oddychl si český kanonýr, jenž se nakonec blýskl hattrickem a asistencí při výhře 6:2.

Proč to ale v úvodu vůbec nešlo?

„Nedělali jsme věci, které jsme měli. Nešly nám nohy, nedokázali jsme si pomoct. Všechno ale začíná od soubojů, které by měly být alfou a omegou každého výkonu. Když do něj jdeme na padesát procent, nemůžeme ho vyhrát. Na šampionátu není tým, který se porazí sám. Nechci říct, že jsme byli laxní, a nechtělo se nám. Ale uznávám ale, že to tak působilo. I když si myslím, že jsme do zápasu šli naplno, nebylo to vidět.“

Hodně vám pomohl právě váš gól na 1:2 v závěru druhé třetiny, že?

„Ano. Dal nám jistotu, že jsme to konečně zlomili. Sám jsem cítil, že od té doby už to konečně půjde. Najednou jsme začali jezdit, pomohli jsme si navzájem a dokázali jsme je přehrávat. Ve třetí třetině už jsme to byli my.“

Vaše góly při ráně z první v početních výhodách vypadají tak jednoduše. Musíte si hodně věřit.

„To jo, ale jedna střela byla po ledě mezi nohy, druhá zase vedle betonu. Kdyby to byly víka, jako je tam sází Ovečkin, bylo by to něco jiného. Tentokrát to bylo dost se štěstím. Ale beru úplně všechny góly a mám radost, že nám přesilovky fungují. Dokázali jsme se o ně opřít.“

Kolik vás bude hattrick stát?

„Vůbec nevím, ale jen tak mi to asi neprojde. (usměje se) To je ale to poslední co mě teď zajímá. Hattrick samozřejmě potěší, moc jsem jich za kariéru nedal. Hlavně jsem ale strašně rád za výhru.“

Jak moc je nepříjemné, že kvůli zranění už se vám vystřídali vedle vás a kapitána Romana Červenky čtyři centři?

„Hledáme vhodné spojení. Se Špágrem (Špačkem) to nebylo špatný, ale chtělo to nějaký impuls, který přišel ve třetí třetině s Vláďou (Sobotkou). Prospěl nám, najednou to začalo fungovat.“

Věříte, že podobný výkon jako v prvních dvou třetinách už na šampionátu nezopakujete?

„Neexistuje, aby se na mistrovství opakoval výkon z první třetiny! To prostě nejde. Poučíme se z toho. Jenže věcí, ze kterých jsme se měli poučit, už bylo na turnaji dost.“

SESTŘIH: Česko – Slovinsko 6:2. Obrat až v závěrečné třetině, Kubalík si připsal hattrick Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:19. Kubalík, 43:47. Kubalík, 45:02. Červenka, 51:12. Kempný, 57:49. Kubalík, 58:56. Flek Hosté: 07:23. Verlič, 11:49. Urbas Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Špaček, Kubalík – Smejkal, Černoch, Beránek – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Kaut, Voženílek, Chlapík. Hosté: Gračnar (Krošelj) – Pavlin (A), Gregorc, Crnovič, Magovać, Mašič, Štebih, Podlipnik – Verlič, Jeglič, Urbas (C) – Drozg, Tičar (A), Sabolič – Pance, Simšič, Kuralt – Maver, Tomaževič, Zajc – Čimžar. Rozhodčí Frandsen, Stolc – Cattaneo, Kroyer. Stadion Arena Riga Návštěva 3670 diváků