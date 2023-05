Mrzí mě to, nejedu. Proč se Tatar omluvil ze slovenské reprezentace?

„Hlavní důvod je ten, že mi v New Jersey končí kontrakt a momentálně nevím, jaká bude moje budoucnost,“ vysvětloval Tatar v rozhovoru pro Nový Čas. „A je třeba říct i to, že mám v nohách takřka sto zápasů, jsem opravdu vyčerpaný a dobitý.“

Tomáš Tatar hrál poprvé za Slovensko na mistrovství světa před třinácti lety. Má stříbro z roku 2012. Celkem startoval na šesti šampionátech, odehrál 44 zápasů a nasbíral v nich 29 bodů (13+16). Před rokem byl kapitánem týmu. Trenér Craig Ramsay o něho měl pochopitelně zájem.

Zvlášť, když právě střílení gólů a proměňování šancí zatím dělá slovenskému výběru největší problémy. Herně se Slováci vyrovnali Česku (2:3), Kanadě (1:2sn) a místy i Švýcarsku (2:4), jenže řadu tutových šancí nebo přečíslení nevyužili. I Lotyšsko porazili těsně 2:1.

„Musíme střílet a nehrát si na pěkné chlapce, kteří chtějí přihrát spoluhráči!“ nabádal kouč Ramsay. „Někdy naopak hrajeme až příliš individuálně, když chce jeden hráč všechno překonat. To je možná kreativní, ale ne rozumné.“

V tomto by se právě o Tatara dalo opřít. V New Jersey měl solidní sezonu (82 zápasů, 20+28). Ve Stanley Cupu sice šla jeho produktivita výrazně dolů, z dvanácti zápasů se trefil jen jednou. Ale i tak pomohl k postupu přes Rangers (4:3 na zápasy). Ve druhém kole byla Carolina úspěšnější (1:4).

„Musím říct, že sezona byla lepší než loňská,“ popisoval Tatar. „Dostával jsem o hodně víc prostoru na ledě, to se ukázalo na mých statistikách. Dařilo se i klubu, což dokazuje i postup do Stanley Cupu po dlouhých pěti letech. Škoda série s Carolinou, určitě bylo v našich silách jít dál.“

Z New Jersey na šampionát vyrazily švýcarské opory Nico Hischier a Jonas Siegethaler. Slovenskou soupisku doplnil obránce Šimon Nemec, dvojka draftu 2022, který však celou sezonu odehrál na farmě Devils.

„Velmi mě to mrzí, ale za daných okolností jsem na mistrovství jet nemohl,“ popisoval Tatar své rozhodování. „Nedorazím ani později, protože tady mám hodně formalit. Navíc by nebylo ideální naskočit do rozjetého mistrovství.“

Ve hře to chvíli bylo, ale šance padla. „Debatoval jsem o tom s Miro Šatanem (generální manažer reprezentace) a řekl jsem mu přímo, že to v dané situaci prostě není možné," potvrdil Tatar. „Primární důvod je, že mi končí smlouva a riziko zranění je velké. Kdybych měl alespoň náznak, že nový kontrakt mít budu, bylo by to jiné. Ale takhle to není.“

Parťákům alespoň drží palce na dálku. „Jsem v kontaktu s Rišo Pánikem i s dalšíma klukama. Musím říct, že hrají výborně. Máme celkem slušný výběr a myslím, že do čtvrtfinále bychom měli postoupit. Pak to bude klasika o jednom zápase. Budu držet palce.“

Tomáš Tatar by se hodil i kvůli rozrůstající marodce. Duel s Kanadou nedohrál klíčový útočník Peter Cehlárik. Vynechal zápas se Švýcarskem a mimo sestavu by měl být i v pátek proti Kazachstánu (19.20). „Dostal pukem do kolena, trénuje individuálně s kondičním trenérem,“ informoval lékař Pavol Lauko. „Zaměřili jsme se na zpevnění měkkých tkání, koleno má mírně oteklé, ale měl by být k dispozici na další zápasy.“

Problémy má i obránce Mário Grman. Ze zápasu se Švýcarskem odstoupil s pochroumanou klíční kostí. „Nedohrál, ale vyšetření neprokázalo vážné zranění. Budeme ho sledovat a uvidíme,“ dodal doktor Lauko.