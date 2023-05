Šampion MMA u repre. Porazíš nás? ptají se „Háši“: Nechci se zviditelnit

PŘÍMO Z RIGY | V bojových sportech je legendou. V Česku prošlapal cestu MMA, v tomhle stále populárnějším odvětví je mistrem světa. „Za nás to byl ještě pravěký sport,“ říká Michal Hamršmíd. Tenhle rozhovor pro iSport.cz se ale hlavně točí kolem hokeje. Respektovaný šampion je totiž u týmu jako kondiční kouč. „Občas kluci chtějí něco ukázat, to je pravda. Ale moc to nedělám,“ usmívá se 43letý bojovník. A v Rize i dobrá duše národního týmu.

Když jsme interview domlouvali, moc se mu nechtělo. „Aby to nevypadalo, že se nějak vytahuju. Já jsem tady hlavně pro hráče,“ zdůrazňuje „Háša“, ve své době nejúspěšnější Čech v MMA a trenér, jenž během léta cepuje hvězdy z NHL v čele s Jakubem Voráčkem nebo Radko Gudasem. Nakonec ale souhlasil. Usadil se ve foyer hotelu do pohovky a dal se do vyprávění.

Vědí hráči v reprezentaci, co máte za sebou?

„Ti starší ano. Přeci jenom už jsem u nároďáku byl dřív. Mladší nevěděli, přišli a zeptali se, nebo si mě vygooglili. (usměje se) Ale hodně jich vědělo, že jsem zápasník MMA a zajímali se.“

O co třeba?

„Ptali se, jaké to bylo dřív, vyptávají se na současnou MMA scénu. Nebo na Jirku Procházku. Navíc nevydržíte se bavit čtyřiadvacet hodin denně jenom o hokeji. A je to fajn, nejde o žádné dlouhé debaty. Oni to sledují hodně dneska právě díky Jirkovi Procházkovi, který se stal šampionem.“

Takže je to vděčné téma.

„Jak se bavíme o fotbale nebo o hokeji, zmíníme i MMA. Třeba takový Červus (Roman Červenka) má obrovský přehled. Někdy až koukám, co všechno ví.“

Když se zeptají na „Denisu“ Procházku, co o něm říkáte?

„Silná hlava, poslouchá tělo a maká, dře na všech aspektech, které ke svému sportu potřebuje.“

Chtějí, abyste jim ukázal nějaké chvaty?

„Ptali se, jestli bych ještě dokázal porazit toho a toho. Říkám, že určitě jo. Až na Procházku. (směje se) Ale já to nerad ukazuju. Což o to, tady jsou všichni kluci siláci, super sportovně vybavení. Ale nejhorší je, když to po mně chce ukázat někdo jiný. A většinou to dopadne tak, že provede něco naprosto záludného, co vůbec profík nečeká. A doplatím na to já, že potom krvácím.“

A kdo si na vás věřil?

„Chlápa. (Filip Chlapík)“

Aha. Proto byl tak dlouho mimo sestavu.

„Ne ne. (usměje se) Kluci se ptali, jestli bych ještě teď něco dokázal. To je jako kdybych s nimi šel na led. Taky by mě zesměšnili. Pořád vím a znám, jak hodit. Takže… (usměje se) Taky bych neměl šanci, kdybych hrál tenis s bývalým profíkem. Ale já tady nejsem od toho, abych se s nimi pral. Jsem tady jako někdo, kdo jim chce pomoct.“

A přinesl medailový duch, ne? Naposledy jste byl u úspěšné dvacítky. Takže jste vítězný talisman?

„To zase ne. Každopádně si toho moc vážím. Pro každého je nároďák nejvíc. V jakékoliv pozici.“

V tomhle oboru jako kondiční kouč máte dlouholeté zkušenosti. Hodně se vyvíjí, že?

„Sport se posouvá, samozřejmě se to mění, ale je to hlavně o pocitu hráče. Klukům říkám, aby poslouchali svoje tělo. Oni ho znají nejlíp. A já se snažím jim dát servis, aby se cítili dobře. Samozřejmě, všeho s mírou. Já tady nejsem, abych je přetěžoval a předělával. Ale naopak. Abych jim pomohl v jejich nejsilnějších stránkách.“

Kdo z hokejistů je, lidově řečeno, nejvíc nařachaný silák?

„Každý je jiný. Podívejte se třeba na Smejkyho (Jiřího Smejkala), jakou má stavbu těla, je velký. Červus (Roman Červenka) je silný, Sob (Vladimír Sobotka) taky. Každý něco má. Celkově jsou všichni výborně připravení. Proto jsou v nároďáku. Jinak by tady v žádném případě nemohli hrát.“

Dáváte si s nimi páku? Nebo soutěžíte, kdo zvedne víc na benchpress?

„To ne. Oni tady nejsou, aby překonávali moje rekordy. Ale aby hráli hokej. Každý z nich je silný, dneska se bez kondice a síly nedá dělat žádný sport. Oni to vědí a jsou připravení.“

Cítíte, že máte u někoho větší respekt díky tomu, co máte za sebou v MMA?

„Je možné, že kluci vědí, že jsem něco dokázal. Ale to už je dávno a já se spíš zabývám tím, co je teď. A, prosím, už se nebavme o mě, jo? Aby to nevypadalo, že se tady nějak zviditelňuju. Jsem tady pro hráče.“

Jsou poctiví? Nebo musíte někoho trochu popohnat, aby víc makal?

„Vůbec ne. Jsou super! Dřou, proto jsou na takové úrovni. Sami dobře vědí, že i tohle dělá rozdíly mezi hráči. Takže nikoho nutit nemusím. Jsem jim k dispozici každý den. Kromě společných tréninků za mnou mohou kdykoliv přijít, připravím jim plán. Starám se o rozcvičku před zápasem, o kondičku ve volných dnech. Je to hodně individuální. Jde hlavně o sílu, dynamiku.“

Kdo má největší bicepsy?

„Asi já! (směje se). Ale ne, jak už jsem říkal. Kluci jsou fakt silní. Všichni. O svoje těla se starají. V dnešním hokeji je to potřeba.“

O jednoho siláka se staráte přes léto. Je to Radko Gudas, který hraje s Floridou finále konference.

„Jsem rád, že když je v létě v Čechách, chodí trénovat ke mně. Určitě ale není moje zásluha, že je tam, kde je.“

Bojový sport by mohl dělat z fleku, ne?

„Zase jsme u toho. Musel by se na to připravovat. On je výborný v tom, co dělá. Jenže srovnáváme dva odlišné sporty. Předpoklady k tomu má, možná větší, ale bez tréninku to nejde.“

Do posilovny k vám chodí i Dan Vladař. Co děláte s ním, když je gólman, nebo s Jakubem Voráčkem, který je úplně jiný hráč než Gudas?

„Každý dělá něco jiného, i když základní mustr je pro všechny víceméně stejný. Pak záleží na komunikaci s hráči, aby měli přípravu postavenou podle toho, co potřebují. V první řadě jsou to výborní hokejisté nebo brankáři. Kondice, síla a letní trénink jsou jen část puzzle v celé skládačce.“

A co tedy potřebuje brankář?

„S Vladym (Vladařem) hodně děláme na mobilitě. Chodí při zápase pořád nahoru, dolů, potřebuje sílu a pevný střed těla. Je neustále v rotacích, ramena nahoru. Dneska už žádný sport bez kondičního trenéra nejde dělat. Zrychlil se, je agresivnější, atletičtější. Už to je potřeba. Ale platí, že je to hlavně o komunikaci s hráči. Oni sami znají svoje tělo nejlíp.“

I Jakub Voráček, který si dává od hokeje nucenou pauzu, v minulých letech hodně fyzicky vyspěl.

„Voras je fakt silný. On potřebuje tři rychlé kroky, každému ujede. Před tréninkem si spolu vždycky sedneme a probereme to. Voras je hrozně chytrý kluk, který ví, co potřebuje. Tam je to hodně dynamika, síla nohou.“

S Gudasem se věnujete i boxu, že?

„Občas ho zařadíme. Je dobrý v tom, že držíte ramena i ruce nahoře, sbíhá se vám střed těla, jste v rotacích. A střely jsou taky v rotacích, stejně jako souboje, jste na jedné noze. Jako doplňkový sport je box dobrý. Ne, že bych boxoval proti němu, ale bouchá do pytle, protože je to dobré na kondici, na sílu.“

Na ledě to taky občas využije…

„Je to jeho role, v tom je dobrý. Jeden z nejlepších v NHL. Tréninky jsou po konzultaci s ním zase uzpůsobené jinak. Hodně chodí do střetů, takže na to se zaměřujeme.“

Myslíte si, že by si někdo z hokejistů mohl zkusit MMA? Jako někteří fotbalisté?

„Hokej je tvrdý sport. Dynamický, atletický. V MMA to je to samé. Samozřejmě, kdyby třeba někdo skončil s hokejem a měl nějaký čas na přípravu, mohl by si dát zápas s klukem na jeho úrovni. Samozřejmě by nemohl jít na profíka, tam by rozdíly byly velké. Jestliže dvacet let zápasíte a pak půjdete proti někomu, kdo se tomu věnuje půl roku, tak to nejde. Ale všichni kluci jsou dobře stavění, silní, pohybově nadaní. Měli by šanci, ale ať raději zůstanou u hokeje.“