Smutný Sedlák: Kdyby to byl golfák... A věří, že se Terminátor uchytí!

PŘÍMO Z RIGY | Nevinná rána. Žádný golfák. Ale jakou paseku způsobila... A Lukáše Sedláka, oporu národního týmu, poslala z Rigy domů. „Nemůžu na to došlápnout ani se odrazit. Byl bych jenom do počtu,“ říká útočník v rozhovoru pro web iSport.cz Spolu s Filipem Chytilem sice bojovali do poslední chvíle, ale nakonec to oba museli vzdát. A kvůli zranění na MS končí . „Hrozně mě to mrzí,“ netají nejlepší hráč extraligy, jenž už se pomalu sžívá s přezdívkou Terminátor...

Do brusle se vešel. Ale když zkoušel udělat pár kroků, hned věděl, že je zle. Také Sedlák musel přijmout fakt, že na šampionátu končí. „Klukům budu držet palce i dál,“ hlásí útočník, který ve 3 zápasech získal 5 bodů (3+2).

Co se ve vás mísí?

„Jsem zklamaný. Ale takový je hokej, občas to tak chodí. S tím se nedá nic dělat.“

Hned po utkání s Lotyši jste věděl, že je to zlé?

„Napůl. Bylo mi jasné, že je to něco horšího než jenom nastřelená noha, protože to většinou po chvilce odezní. Nebo to bolí jinak. Ale netušil jsem, do jaké míry je to špatný. Pak mi řekli, že to mám zlomený. Ale nechtěl jsem nic vzdát. Zkoušel jsem ještě pár dní vydržet, než otok ustoupí. Abych se vešel do brusle. Doufal jsem...“

Nevyšlo to.

„Ne, ne. Bohužel. Už posledních pár dní jsem čekal, že to tak asi dopadne. Nemůžu na to došlápnout. Byl bych tam do počtu.“

Co se přesně stalo?

„Mám zlomenou kost v nártu.“

Při blokování střely?

„Ano. Při třetím střídání. Ani to nebyl golfák. Prostě smůla, blbě mě to trefilo.“

Kdy jste se definitivně rozhodl, že to nemá cenu? Bylo to po pátečním týmovém focení?

„Ano. Chtěl jsem to zkusit. Nohu jsem do brusle ještě jakžtakž dostal, ale už když jsem šel na led, věděl jsem, že to není úplně dobrý. Potom jsem udělal dvě malá kolečka a bylo to jasný... Věděl jsem, že se na to nemůžu postavit, ani se odrazit. Takže jsem to ani pak nemusel víc zkoušet.“

Jak to s krátkým odstupem berete?

„Jako smůlu. Tak to v hokeji někdy bývá. Víceméně to byla banální situace. Kdyby to byla tvrdá rána golfákem, tak neřeknu. Ale tohle... Soupeř to střílel tahem, ještě jsem byl blízko. Takže mě překvapilo, že to takhle dopadlo. Škoda.“

Přitom jste měl skvělou formu, že?

„Cítil jsem se dobře. Něco mi tam napadalo, v tomhle směru jsem měl štěstí. O to víc mě mrzí, že nemůžu pomoct týmu.“

Dodávali jste si s Filipem Chytilem v posledních dnech vzájemně sílu? Aby to dopadlo dobře?

„Bavili jsme se o tom, ale ne až tolik intenzivně. Brali jsme to jako realitu. Každý jsme udělali maximum, abychom se dali do pořádku. Hrozně moc jsme chtěli hrát.“

Co říkáte na to, jaká smůla se na tým valí od začátku turnaje?

„Je to nezvyklý. Na druhé straně je fajn, že kvůli novému pravidlu mohou přijet zdraví kluci a nahradit nás. Což je dobře.“

Hrála u vás roli i sebereflexe? Že nemá cenu hrát na padesát procent?

„Přesně tak. Nebylo by to dobré ani pro mě, ani pro tým. Abych hrál na půl plynu. Už jsem se docela bál dohrávat prodloužení v tom zápase s Lotyši, protože jsem věděl, že nejsem úplně stoprocentní. Nechtěl jsem nějak upadnout, abych nezavinil gól. Nebo kdyby kolem mě někdo jel a já bych ho nestihnul. Měl jsem obavy, abych to klukům nezkazil. Když hráč nastoupí a necítí se na sto procent, může to být kontraproduktivní.“

Jak to berou v Pardubicích?

„Zranění přicházejí, je to sport. Není to nic vážného, co by mělo mít dlouhodobé následky. Dám se dohromady a do nové sezony budu opět plný sil.“

Budete mít náladu koukat na zápasy v televizi?

„No jasně. Budu fandit! I když asi budu o dost víc nervózní, než kdybych hrál. Moc držím palce.“

Má tým na to, aby bez vás a Chytila získal medaili?

„No jasně, že klukům věřím. Oslabení to je, to je jasný. Chýťa byl náš nejlepší hráč s Kubaldou (Dominikem Kubalíkem). Bude chybět o to víc. Ale pořád máme dobrý tým. Doufám, že to třeba kluky semkne, nabudí a budou hrát ještě líp.“

Na závěr něco na odlehčení. Zaregistroval jste, že jsem na Twitter dal vaši fotku bez dresu a označil ji jako Terminátor?

„Jo jo, posílali mi to lidi. Dělali si srandu z mojí vesty, že už je trošku za zenitem. Ale mám ji rád. Vyhovuje mi.“

Nevadilo vám, že jsem vás takhle vyfotil a trochu to odlehčil?

„Ne, vůbec ne.“

Takže máte novou přezdívku.

„No, kdyby se chytila, bylo by to super. Není špatná! (smích) Na Terminátora jsem koukal. Asi jako každý jiný.“