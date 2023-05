Zohorna nespal a hrál: O tomhle jsem snil. Domluva s GM? Ric, pic bum!

Radime, měl jste dlouhý den?

„Fuu. Hodně dlouhý, včera v pět hodin odpoledne jsem odletěl z Toronta, přiletěl jsem hodinu po obědě. Ani jsem nespal mezitím.“

Co jste v letadle dělal?

„Bohužel nemůžu spát, ani prášky jsem si nechtěl brát. Zkoušel jsem usnout, ale bohužel.“

Vešel jste se do sedačky se svou výškou?

„Naštěstí létám lepší třídou. Jakž takž.“

Nepomohla knížka, filmy?

„Nic nepomůže. Měl jsem hodinu spánku, než jsem jel na zimák. To mi trochu pomohlo.“

Je lepší skočit rovnou do vody?

„Určitě, pomůže to i na jetleg, teď budu unavený a líp usnu, že bych prospal celou noc. To bych potřeboval. Zítra to ale bude perný. Musím se nachystat na úterý.“

Jak probíhala domluva s generálním manažerem Martinem Havlátem?

„Bylo to úplně ric, pic, bum. Hráli jsme ve středu a dvě hodiny po zápase už mi volali, ptali se, kdy by byla možnost, jestli by to mohli udělat podle novýho pravidla. Hned jsem říkal, že určitě. V pátek mi to potvrdili. Havlát se zasadil, abych šel na prohlídku dřív, šel jsem před klukama. Bylo to rychlé. Sbalil jsem se a letěl.“

Je velká změna přepnout na evropský hokej?

„Rychlostí je hodně podobný jako v Americe. Jen tady je širší hřiště, máte o malinko víc času na puku. To mi trochu vyhovovalo, jinak žádný rozdil jsem nepozoroval. Ale samozřejmě by bylo lepší, kdybych měl čas se nachystat. V kempu a tak. Ale je to, jak to je.“

Jak na vás působili Švýcaři?

„Hrají kanadsko-americký styl. Bruslí, napadají, snaží se zavírat manťáky. Občas nás zavřeli a nic příjemného.“

Co souhra ve vaší lajně?

„Myslím, že jsme si hodně sedli, měli i šance. Byli jsme hodně u nich. Já byl takový, že ani dobré ani špatné. Prohlédneme si pár videí, tady se hraje hodně podobný jako jinde. Jen detaily se liší. Klukům jsem řekl, ať mi pomáhají. Kdybych někde bloudil, ať mi řeknou.“

Vaši dva starší bráchové už vám psali?

„Tomáš přiletěl na otočku do Rigy, s tím jsem se měl vidět po zápase. Jinak si na hotelu přečtu zprávy. Tomáš narychlo sehnal letenku, chtěl vidět první zápas. Super, jsem rád, mám tu i strejdu. S rodiči si budu teprve volat. Určitě mají radost.“

Hodnotil bratr váš výkon?

„Moc nešťourá, ví, že bych mu taky něco řekl.“

Aby ho taky nepovolali…

„To by nebylo špatné, ale po dvou měsících od zápasu nevím, jestli by to dal.“ (směje se)

Co vaše klubová sezona?

„To je na knihu. Musíme někam sednout na kafe. Nevím. Bylo toho strašně moc, nevím kde začít. Kdyžtak po mistrovství světa. Třeba se to tu zlepší tím, že vyhraju medaili. Setkal jsem se už s třema stovkami spoluhráčů v pěti týmech. Zapomínám, jak se jmenují. Bylo to fakt náročné. Tak jsem si to nepředstavoval.“

Na mistrovství světa jste poprvé. Dohnal jste své bratry.

„Je to sen, mít na sobě znak. Snil jsem o to, když jsem viděl bráchy. Na nervozitu jsem ani nepomyslel, však mi není dvacet.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:47. Červenka, 52:14. Kubalík Hosté: 12:41. Loeffel, 23:59. Ambühl, 28:37. Ambühl, 55:40. Richard Sestavy Domácí: Langhamer (Hrubec) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka, Kubalík (A) – Flek, Černoch, Beránek – Smejkal, Špaček, Tomášek – Voženílek, Zohorna, Lenc – Kaut. Hosté: Mayer (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti, Loeffel, Geisser – Niederreiter (C), Hischier (A), Corvi – Fiala, Malgin, Ambühl – Miranda, Haas (A), Simion – Herzog, Richard, Riat – Senteler. Rozhodčí Kaukokari, Macfarlane – Hautamaki, Wyonzek Stadion Arena Riga Návštěva 7150 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11 4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11 5. Slovensko 6 2 0 2 2 11:14 8 6. Norsko 5 1 0 1 3 5:11 4 7. Kazachstán 6 0 2 0 4 10:28 4 8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0