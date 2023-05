MS ONLINE: Šok! Kanada padla s Norskem. Rakousko - Maďarsko o záchranu

Skupina A

Dánsko - Švédsko

Vstup do utkání se vydařil Dánům, kteří ve 4. minutě zásluhou Nicklase Jensena otevřeli skóre. Švédové tak inkasovali teprve třetí gól na šampionátu.

Ideální možnost vyrovnat měli v následné 90 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři, brankář George Sörensen ale největší šanci Raymonda efektivně zlikvidoval. Další příležitost měl Carlsson. Vyrovnat se podařilo až ve 14. minutě Everbergovi, jenž stihl rychle posunout u tyčky puk zpoza branky a překonal dánského gólmana.

SESTŘIH: Dánsko - Švédsko 1:4. Dánové si neškrtli, zmohli se na jedenáct střel

Dánové v první třetině vyslali na brankáře Wallstedta jen dvě střely, druhou část ale začali aktivněji. Své příležitosti však nevyužili a poté stejně jako soupeř promarnili i 93 sekund dlouhou přesilovku pět na tři. A Švédové je za to potrestali. Ve 33. minutě jim při vyloučení Lauridsena zajistil vedení Petersson.

Švédové byli i nadále aktivnější a zvýšit náskok mohli Raymond nebo Marcus Sörensen. Dánové se svými střeleckými pokusy šetřili. v závěru druhé třetiny ale Boedker trefil horní tyč. Podobně dopadl na druhé straně ve 41. minutě Sandin.

I s ohledem na fakt, že Dánové za celý zápas prověřili Wallstedta jen jedenácti střelami, se žádné drama nekonalo. Švédové naopak přidali dvě branky a jistě si došli pro další tři body.

Góly Domácí: 03:39. N. Jensen Hosté: 13:24. Everberg, 32:20. Petersson, 52:40. Raymond, 54:22. Grundström Sestavy Domácí: Sorensen (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo (C), Larsen, Krogsgaard, A. Koch, Gammelgaard – N. Jensen, Ehlers, Russell (A) – Storm, Poulsen, Boedker (A) – Mølgaard, Aagaard, Bau Hansen – Scheel, Wejse, Andersen – Olesen. Hosté: Wallstedt (La. Johansson) – Liljegren, Sandin, Tömmernes, A. Lindholm, Nemeth, Bengtsson, Pudas – Carlsson, Raymond (A), Berggren – P. Lindholm, Petersson, Grundström – Everberg, Lindberg, Nylander – Sörensen, Silfverberg (C), de La Rose (A). Rozhodčí Sean Fernandez, Jan Hribik – Andreas Hofer, Tommi Niittyla. Stadion Nokia Arena, Tampere

Rakousko - Maďarsko

Góly Domácí: 12:45. Rossi Hosté: 08:25. Sofron, 19:21. Sofron Sestavy Domácí: Starkbaum (Kickert) – Wolf, Nickl, Heinrich (A), Zündel, Brunner, Reinbacher, Strong, Maier – M. Huber, Haudum, Wukovits – Thaler, Nissner, Raffl (C) – Schneider, Rossi, Zwerger – P. Huber, Achermann, Ganahl (A). Hosté: Bálizs (D. Horváth) – Stipsicz, Fejes, Szabó, Hadobás, Kiss, M. Horváth, Garát, Pozsgai (A) – Galló, Hári (A), Sebők – Sofron, Bartalis, Erdély – Terbócs, Papp, G. Nagy (C) – Vincze, Németh, Csányi. Rozhodčí Langin, Sewell – Briganti, Yletyinen Stadion Nokia Arena, Tampere

Z V VP PP P Skóre B 1. USA 6 6 0 0 0 30:5 18 2. Švédsko 5 4 1 0 0 19:2 14 3. Finsko 6 4 0 1 1 21:14 13 4. Německo 6 3 0 0 3 22:16 9 5. Dánsko 5 2 1 0 2 17:15 8 6. Francie 6 0 1 2 3 10:26 4 7. Maďarsko 6 0 1 0 5 9:33 2 8. Rakousko 6 0 0 1 5 7:24 1

Skupina B

Kanada - Norsko

Zámořský favorit měl zkraje druhé třetiny již dvoubrankové manko. V čase 59:48 poslal zápas do prodloužení při hře Kanady bez gólmana Lawson Crouse. Nájezdy pak vyšly lépe Norům, kteří proměnili čtyři z pěti pokusů. Oslavili díky tomu druhou výhru nad Kanaďany v historii MS, poprvé je zdolali před 23 lety.

Kanaďané nasadili od začátku vlažnější tempo a pro Seveřany tak nebylo nijak složité držet s favoritem krok. Norové navíc otevřeli skóre. Přesilovku po Neighboursově faulu sice nevyužili a pak měli i porci štěstí, když zblízka minul zakončující Lucic, ale v 10. minutě už mohli slavit.

Puk vybojoval kapitán Olimb, jeho první nahrávka podél hrazení na Trettenese sice neprošla, ale kotouč se k němu vrátil, tak to zkusil na střed a z prostoru mezi kruhy prostřelil gólmana Hofera Martinsen. Jen o chvilku později byl z dorážky blízko druhému zásahu Valkvae Olsen.

Norové se dočkali po 112 sekundách ze druhého dějství: puk nahodil na kanadskou branku Olden a mimo Hoferův dosah ho vychýlila Laugtonova teč. Kanaďané snížili ve 29. minutě, kdy překonal strážce norské branky Arntzena výstavní ranou zápěstím Lucic. Ve 34. minutě ještě zazvonil na tyčku Toffoli. O chvilku později dohrál Fantilli, když zákrokem na hlavu sestřelil Kasastula.

Seveřané však v dlouhé pětiminutové přesilovce rozdělené přestávkou nic nevymysleli. Ve 46. minutě pálil Toffoli, Arntzen výborně zasáhl levým betonem. V závěru sáhla kanadská střídačka ke hře bez gólmana. Quinn rybičkou v pádu z takřka nulového úhlu poslal bekhendem puk do tyčky. Vyrovnání zařídil Crouse přesnou ranou do horního růžku poté, co ho ideálně našel Carcone.

V prodloužení byl trochu překvapivě nebezpečnější norský tým, který už postoupit nemůže. Dvakrát nebezpečně zakončoval Trettenes, Hofera ale nepřekonal. V nájezdech uspěli první tři hráči Norska Hansen, Olden a Trettenes, teprve až Haga nedal. Z kanadské strany kontrovali ze čtyř exekutorů jen Glass a Toffoli, takže Valkvae Olsen mohl v páté sérii rozhodnout. Po parádním zakončení se mu to také podařilo.

SESTŘIH: Kanada - Norsko 2:3sn. Šokující překvapení. Norové ovládli nájezdy

Góly Domácí: 28:26. Lučić, 59:49. Crouse Hosté: 09:45. Martinsen, 21:52. Olden, . Trettenes Sestavy Domácí: Hofer (Levi) – Middleton, Weegar (A), Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron – Lučić, Glass, Blais – Crouse (A), Laughton, Quinn – Neighbours, McBain, Carcone – Fantilli, Krebs, Toffoli (C). Hosté: Arntzen (Haukeland) – Lilleberg, Hansen, Johannesen (A), Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul, Bjorgvik Holm – Berg-Paulsen, Vikingstad, Valkvae Olsen – Olimb (C), Trettenes (A), Martinsen – Olden, Haga, E. Salsten – Hoff, H. Salsten, Vesterheim – Steen. Rozhodčí Frandsen, Macfarlane – Hautamaki, Synek Stadion Arena Riga, Lotyšsko

Kazachstán - Slovinsko

Góly Domácí: 18:10. Michajlis Hosté: 01:30. Kuralt Sestavy Domácí: Šutov (Bojarkin) – Beketajev (A), Danijar, Orechov, Polochov, Dichanbek, Butěnko, Gajtamirov, Koroljov – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Grenc, Savickij – Muratov, Muchametov, Omirbekov – Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Hosté: Us (Gračnar) – Gregorc, Pavlin (A), Magovać, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih – Urbas (C), Jeglič, Verlič – Ograjenšek, Tičar (A), Kuralt – Drozg, Simšič, Pance – Zajc, Čimžar, Maver – Tomaževič. Rozhodčí Björk (SWE), Kaukokari (FIN) – Davis (USA), Ondráček (CZE) Stadion Arena Riga, Lotyšsko