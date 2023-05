Odpověď na slovenské dusno: Pánikova paráda a trefa z první střely

Bouřka ve slovenské kabině měla smysl. Atmosféra se pročistila, poslední duel skupiny proti Norsku zvládl tým Craiga Ramsayho hlavně díky suverénnímu nástupu 4:1. Kapitán Marek Hrivík, který se po minulém duelu pustil do Libora Hudáčka, se trefil hned z první střely. Gól mu už ve 4. minutě parádní zadovkou zpoza brány připravil Richard Pánik. A kritizovaný Hudáček? Makal, měl několik solidních akcí, dal si pozor na zbytečná vyloučení. Ale... Prázdnou bránu znovu netrefil. Nicméně svůj úkol Slovensko splnilo. Teď už jen čeká na to, jestli Švýcaři za tři body porazí Lotyšsko (19.20). „Nikdo nebude nikomu dávat dárečky,“ ujišťoval švýcarský útočník Nico Hirschier.

Byla to poměrně symbolická akce. Právě za přístup a řešení situací v posledních minutách zápasu se Slovinskem (1:0) dostal Libor Hudáček vyčiněno od Marka Hrivíka i Petera Cehlárika. Vadilo jim, že se dvakrát pokusil dávat gól takřka přes celé hřiště do prázdné, místo aby hrál na jistotu.

I Norové se v závěru o power play za stavu 3:1 pokusili. Hudáček byl znovu na hřišti. Když Peter Cehlárik vybojoval puk, v útočném pásmu ho ještě posunul do strany na Hudáčka. Ten však z pravého křídla trefil jen boční konstrukci. A v Rize stále čeká na první gól.

„Nepadá mi to, i takové turnaje jsou, zažil jsem je a doufám, že gól přijde ve správné chvíli,“ komentoval Hudáček pro slovenskou televizi RTVS. „Všichni hráli dobře, myslím, že to byl náš nejlepší výkon na turnaji. Brankář Škorvánek nás podržel (24 zákroků), dali jsme rychlé góly. Doufám, že už jsme se poučili, jak hrát zápasy do úspěšného konce.“

Do prázdné se o chvíli později trefil Richard Pánik. „První polovina roboty hotová,“ oddechl si kapitán Hrivík v rozhovoru pro Českou televizi. „Uvidíme, jak to nakonec dopadne, teď už je to na nich.“

Anketa Postoupí slovenští hokejisté do čtvrtfinále MS? ANO NE

Dobrý rozjezd proti Norům Hrivík ocenil. „Věděli jsme, že mají v nohách pondělní zápas s Kanadou, co nejvíc jsme je chtěli dostat pod tlak, dát rychlé góly a dostat se do pohody, aby se hrálo trošku lehčeji. Norové jsou nepříjemný soupeř, silní na puku. Kdybychom góly nedali, mohli jsme se trápit...“

Čtvrtfinále teď mohou Slovákům „přihrát“ Švýcaři. Nesmí ztratit s Lotyšskem. „Nezůstává, než čekat a fandit Švýcarům,“ pousmál se asistent Ján Pardavý. „Víme, že jsme pokazili zápas s Kazachy (3:4sn), proto jsme v takové situaci. Na konci dne uvidíme, co ukáže tabulka.“

Fandit budou slovenští hokejisté společně. Jen zatím nevěděli, kde a jak. „Jestli půjdeme přímo na zápas nebo zůstaneme na hotelu? Ještě jsme se o tom nebavili,“ dodal Hrivík.

Švýcaři už mají první místo ve skupině jisté. Největší hvězdy dopředu ujišťovaly, budou hrát na vítězství. „Máme vítěznou mentalitu, určitě chceme vyhrát,“ říkal slovenským novinářům Nico Hirschier. „Každý sportovec chce vyhrát, nikdo nebude nikomu dávat dárečky.“

Otázkou ovšem je, v jaké sestavě Švýcaři budou proti Lotyšům hrát. Trenér Patrick Fischer připustil, že některé z lídrů bude šetřit a mohou dostat volno. „Je to možné, už proti Česku jsme nechali oddechovat hráče, co jsou normálně v sestavě. Uvidíme, kdo bude potřebovat den odpočinku navíc. Ale platí, že budeme i proti Lotyšům ostražití.“