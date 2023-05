Jako sedmý zápas play off. Zábranský: Věříme, že zůstaneme až do neděle

PŘÍMO Z TAMPERE | Český tým čeká letecký den. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se střetnou s americkými tryskáči pilotovanými Davidem Quinnem. „Těžký soupeř, hodně bruslivý. Věří si. Je to zápas o všechno. A tak k tomu přistupujeme,“ řekl Libor Zábranský po rozbruslení, na kterém se sešli nehrající Hrubec, Knot a Chlapík. Do sestavy se vrací Tomášek. Asistent trenéra Jalonena brankáře neprozradil, ale naznačil, že by to mohl být Karel Vejmelka.

Jak se chystáte na letecký den proti Američanům, kteří jako jediní dosud neprohráli?

„Víme, co nás čeká. Těžký soupeř, hodně bruslivý. Jak říkáte, letecký. Rychle otáčí hru, v podstatě hraje podobný styl jako Kanada. Puky padesát na padesát, chodí hodně do rizika, věří si. Nečeká nás nic jednoduchého, je to zápas o všechno. A tak k tomu přistupujeme.“

Kouč Kari Jalonen už po středečním tréninku řekl, že jste ready. Co jste nejvíc rozebírali?

„Ještě večer jsme měli poradu trenéři mezi sebou. Video, rozbor soupeře. Dneska kluci dostanou jednoduché info, jak soupeř hraje a co chceme my.“

Trenér Jalonen přiznal, že jste měli na zápasech finského skauta. Pomohl vám hodně?

„Večer jsme s ním hodinu seděli a dal nám informace, jak z tribuny viděl zápasy Ameriky. Hodně nám jeho poznatky pomáhají a vycházíme z nich. Nechci zatěžovat detaily, ale absolutně nejdůležitější je, že Američani dělají naprosto všechno pro to, aby nehráli v obranném pásmu, všechno jde hned nahoru, ven. Okamžitě chtějí do přečíslení a v obranném pásmu jsou důrazní, aktivní. To klukům ukážeme na poradě.“

Cutter Gauthier dal šest gólů, vytváří si jasně nejvíc šancí a nejčastěji pálí na branku. Zaměříte se nějak zvlášť na jedince, jako je on?

„Mají vynikající hráče, nechceme se ale soustředit na jednotlivce, nýbrž na tým jako celek a jejich systém, co hrají. Kluci vědí, kdo je top, jako u každého soupeře, a na koho si dávat víc pozor. Ale nechceme je směřovat na jednotlivce, nýbrž na tým.“

Koho postavíte do branky?

„Já už jsem naznačil, kdo bude stát v naší brance. Nechme ale soupeře, ať si s tím láme hlavu až do poslední možné chvíle. Jinak půjdeme na sedm obránců a třináct útočníků, David Tomášek se vrací do hry.“

Jaký návod hráčům dáte? Rychle dostávat puky z pásma po mantinelu, jak se to dařilo ve druhé třetině proti Kanadě?

„Ano, tak bychom chtěli hrát. Druhá třetina byla výborná. Ale to je pryč, zápas je pryč. Je potřeba se z toho poučit. Ale tak bychom se chtěli prezentovat. Být aktivní, rychle otáčet hru a co nejmíň hrát v obranném pásmu.“

Je tým správně naladěný? Byly poslední dvě porážky poučné a jde se dál s čistým štítem?

„Měli jsme tam výborné věci, ale i ty, co se nám třeba nepovedly. Teď je to jako sedmý zápas play off. Buď, anebo. Buď pojedeme domů, ale my věříme, že tu budeme až do neděle.