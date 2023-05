Zklamaný Červenka: Celý turnaj nám něco chybělo. Asi jsme na to neměli

PŘÍMO Z TAMPERE | Povídal pomalu, rozvážně a tiše. V očích měl zvláštní lesk. „Něco málo vždycky chybělo, aby to mohlo být lepší. To vystihuje celé mistrovství,“ povídal kapitán Roman Červenka po porážce 0:3 s Američany. Jedna šance Jakuba Zbořila, jinak si český tým v zápase nevytvořili téměř nic. Po loňském bronzu letí z Tampere tentokrát už po čtvrtfinále. Zaslouženě.

Jak to zhodnotíte?

„No…Bylo to málo. Bez gólu se nikam postoupit nedá, to víme. Jinak nevím. Teď se to blbě hodnotí takhle rychle. Potřebovali jsme někde vzít nějakou energii, atmosféra tu nebyla. Potřebovali jsme dát gól, který by nám možná trošku možná rozvázal ruce a pomohl nohám. Nestalo se, proto to tak dopadlo.“

První třetina opět pasivní, blbý gól. Opět vývoj k ničemu. Souhlasíte?

„Soupeř dává góly, které my nedáme, což nás strašně sráží. My jsme byli připravení, že Amerika do toho vlétne. Je to mladý tým, hodně bruslivý. Ani jsme si nepomohli jednou rychlou přihrávkou, abychom se dostali z pásma a šli ven. Pak nás tam zamykali. Ani nevím, jestli měli nějaké vyložené šance, ale drželi puk na hokejce celou třetinu. Pak je škoda toho gólu. Ale ne, bylo to tak asi zaslouženě.“

Zase jste si nepomohli přesilovkou, že?

„Nevím proč. Měli oni vyložené šance? Tohle je čtvrtfinále. Nebudeš mít patnáct šancí za zápas, s tím počítáme. Třeba Kubalda kdyby dal hned tu první střelu, tak je to taky něco jiného. Když máš tři, čtyři příležitosti, musíš půlku proměnit, abys měl šanci v takovém zápase. Nebo dát první gól, pak máš momentum, které se strašně rychle mění. Všechno šlo zase proti, což není žádné fňukání ani brečení. Tak to je. Kdybychom dali gól o nohu my... A pak dostaneme po buly, které bylo asi špatně hozené.“

Malinko vždy něco chybělo? Třeba i když mohl jít Michal Kempný do brejku z trestné lavice a Perbix kolmou nahrávku zastavil?

„Jo, to vystihuje průběh celého mistrovství. Něco málo vždycky chybělo, aby to mohlo být lepší.“

Po výhře Němců nad Švýcary to je nejhorší výsledek. Je jedno, jestli končíte osmí, nebo šestí?

„Myslím, že tedy jo. Chceš jít dál, hrát o medaile. Já nevím. Mě zajímá, že jsem tu chtěl být do neděle. Ale sedmý, osmý...“

Byl letošní tým slabší než loňský?

„Tohle se fakt blbě hodnotí, to musí udělat někdo jiný. Vypadnou dva centři, to hrozně chybí. Vždycky nám něco scházelo, abychom podali dostatečný výkon a byli úspěšní. Prostě nám tam gól nepadl. Na smůlu to házet nejde, Amerika za tím asi šla víc. Což nevím proč. Blbě se to posuzuje takhle rychle, musel bych to vidět znovu. Věděli jsme, že budou bruslit, mít puk na holi, rychle to otáčet. Na druhou stranu tam ale vznikaly prostory, kterých se dalo využít. A my je nevyužili.“

Měli jste proti silným týmům hrát ofenzivněji?

„My jsme chtěli. Když to jde. Jenže tam se nedá jít jedním hráčem, to je k ničemu. To tě tady přehraje každý. Musíš tam jít jako lajna ve třech a mít podporu beků, aby forčekink k něčemu vedl. Párkrát se stalo, že jsme puk takhle získali. Ale prostě to nestačilo.

Chybělo víc zkušených obránců?

„Nedokážu posoudit, jak to kdo vnímá. Spoustu věcí jsme si řekli. Chtěli jsme hrát šedesát minut, na turnaji se nám to nedařilo. Vstup měla Amerika jasně lepší, dostala se do vedení... Něco chybělo a nedokážu říct, co to bylo. Asi jsme na to letos neměli.“

Neměl tým přece jen na víc?

„Ne vždycky musíš být úspěšný s dobrým týmem. Historicky už se to několikrát stalo, třeba Finové vyhráli šampionát bez hráčů z NHL. I nám se to povedlo. Nevím, jestli to teď bylo málo na to být úspěšný. Jako hráč věří. Já jsem nám věřil a doufal. Nestačilo to. Těžko říct, jestli to bylo naší nemohoucností, sílou Ameriky, nebo od obojího kousek.“

Kalí dojem ze šampionátu ještě víc, že jste neporazili nikoho silného.

„Kdybychom porazili Kanadu a ve čtvrtfinále prohráli, nic to nezmění. Mě štve dnešek. To byl zápas, který rozděluje mistrovství na úspěšné a neúspěšné.“

Kdy jste věděl, že je konec?

„Chceš jít furt. Nevím, kdy přesně padl třetí gól, ale pak už víš, že je to těžký. (odmlčí se) Kdybychom dali tři góly za celý zápas, tak jsme za to rádi. Za sedm minut by to byl zázrak. Už na to koukáš tak, že to prostě odmakáš, ať se stane, co se stane.“

Zklamalo vás, že na tribuně to nebylo ani tak padesát na padesát, jako spíš 0:0?

„Není to žádná výmluva, ale bylo to špatný. Na čtvrtfinále fakt špatný. Když jsme prohrávali, byli jsme to my, kdo potřeboval nakopnout gólem nebo třeba atmosférou. Nic z toho nepřišlo.“

Berete porážku trochu na sebe jako Kubalík , který v rozhodujících momentech nedal góly?

„Od toho jsme tam byli. Měli jsme dát nějaký gól. Šance byly, sice ne moc, ale nepomohli jsme si přesilovkami, o nich ani nemá smysl mluvit. Nesedlo to.“

Příští rok se hraje v Praze, najdete ještě chuť?

„To teď nemá smysl řešit. Když jsem zdravý, můžu a je o mě zájem, vždycky jedu rád reprezentovat. Co ale bude za rok, teď nejde říct.“

Šampionátů jste zažil hodně. Je zklamání tím větší, jak stárnete?

„Je. Čas letí a nevíš, kolik šancí ještě bude. Proto je potřeba ke každému turnaji přistoupit, jako by měl být tím posledním. Letos to prostě nestačilo. Asi je potřeba si to říct, jak to je, zhodnotit to. A pak vstát a být silnější, jak se říká. Mladí Američani nám ukázali zrcadlo, na čem se dá pořád pracovat a kde se zlepšovat. Záleží, jak se na to kdo podívá. Jen tak je šance s tím něco udělat a být za rok silnější a lepší.“

Co přinesl Kari Jalonen za dva roky?

„Je to jiná mentalita. Věřil v tým a složil ho podle svého nejlepšího uvážení. Nikdy to není jednoduché, ale myslím, že přinesl svůj, jiný systém, určitý klid na střídačku a důvěru v hráče. Ne vždycky se všechno povede, ale kdo zná finskou mentalitu, tak ví, o čem mluvím. Je to trochu něco jiného.“