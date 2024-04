Skvělá zpráva! Palát by rád hrál na MS. Stejně jako jeho parťák z Devils

Dobrá zpráva pro národní tým. Ondřej Palát, hvězda New Jersey Devils, vyjádřila touhu zahrát si na šampionátu v Praze. „Rád pojedu na mistrovství světa. Pokud udělám tým,“ řekl útočník zámořským novinářům v rámci rozhovorů po konci sezony. Mužstvo z Newarku totiž play off mine. Druhý český útočník z Devils, Tomáš Nosek, v souvislosti se šampionátem mluvil konkrétněji. „Je to teď můj cíl. Na mistrovství jsem nikdy nehrál,“ uvedl Nosek s tím, že už se těší, až se rodině a kamarádům předvede v domácím prostředí.