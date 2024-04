Vzkazy divákům před MS: Na hokej metrem. Vstupenka není jízdenka

Nestůjte v kolonách. Jezděte tramvají, autobusem, metrem. Organizátoři květnového mistrovství světa varovali diváky, kteří se chystají do pražské O2 areny, před možnými komplikacemi souvisejícími s automobilovou dopravou. K cestě na zápasy radí využít v co největší míře městskou hromadnou dopravu. Informovali rovněž o opatřeních ohledně falešných vstupenek a podrobnostech kolem bezpečnostních kontrol. Informace pro Ostravu oznámí tento týden.

Během šampionátu od 10. do 26. května budou všechny ulice v okolí pražské arény uzavřeny. Vjezd bude umožněn na speciální povolení pouze rezidentům a zásobování, což bude policie kontrolovat. Parkovat se dá v přilehlé nákupní galerii Harfa a pod O2 arenou. Počet míst je však omezený a dopravní situace bývá složitá i za běžného provozu, natož během MS. Návštěvníci by tak nemuseli stihnout začátky utkání kvůli koloně nebo z důvodu, že nezaparkují. „Kdo nepojede autem a zvolí MHD, ten vyhraje,“ uvedla ředitelka oddělení dopravy hokejového MS Lenka Jiroutová.

Co (ne)vzít na hokej

Vstup do haly bude divákům umožněn hodinu před úvodním buly. Před vstupy do arény i do fanzóny bude probíhat standardní bezpečnostní kontrola. „Propočítávali jsme průchodnost turniketů a mělo by to stačit, aby se všichni dostali na místo včas. Prosíme ale fanoušky, aby dorazili k aréně s dostatečným předstihem,“ vyzval vedoucí oddělení security Miloš Benda. Aby vše probíhalo plynule, doporučují organizátoři nechat nadměrné a přebytečné věci doma, notebook či deštník bude možné dát do úschoven kolem haly. Seznam zakázaných předmětů nalezne každý na své vstupence, nebo na webu 2024.iihfworlds.com v sekci Informace pro fanoušky.