ONLINE: Česko - Norsko. Národní tým čeká druhý duel na domácím MS

Vstup do domácího mistrovství světa se povedl skvěle. Čeští hokejisté si na úvod skupiny A poradili s Finskem 1:0 po samostatných nájezdech, které rozhodl Ondřej Kaše. Vynikající výkon předvedl brankář Lukáš Dostál, dnes proti Norsku by ovšem mohl dostat prostor Petr Mrázek. Norům se vstup do turnaje příliš nepovedl, se Švýcarskem padli 2:5. Připíše si tým trenéra Radima Rulíka druhou výhru? Utkání v O2 areně startuje ve 20:20, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.