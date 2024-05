Tatar po senzaci: Třetí třetina nebyla oukej, ale na mužstvo jsem hrdý

Hned při zahajovacím buly proti favorizovaným Američanům názorně ukázali, že budou kousat! Slovenský čahoun Martin Pospíšil se zaklesl do Shanea Pinta, neuhnul ani o píď. Žádný zbytečný ostych a přehnaný respekt k našlapanému soupeři. Přesně tak hráli Slováci dvě třetiny. Nebojácně, odvážně, pospolu. Náskok 4:1 sice v poslední třetině neudrželi, ale vítězstvím 5:4 v prodloužení ukázali sílu i charakter. Výborná práce. I přes pár chyb a zaváhání.

Američany potkali v generálce na mistrovství světa. Doma v Bratislavě od nich dostali dardu 2:6. Takhle ne! A příkladem šel od prvního vhazování urostlý forvard Martin Pospíšil. Kromě provokujícího Shanea Pinta hned na začátku si pak podal i ostrého Bradyho Tkachuka.

„Pinto se hned cpal do buly, já ho přetlačil hlavou, trošku měl nervy, hned mi něco říkal,“ popisoval s úsměvem Martin Pospíšil. „S Kelom (Kelemenem) i Regym (Regendou) jsme si ale řekli, že od začátku udáme tempo našemu týmu. A myslím, že se to hned v prvním střídání povedlo. Ukázali jsme si, že i s Američany můžeme hrát vyrovnaně! Neleknout se, nedat jim tolik respektu na ledě.“

Přesně toho se Slováci drželi. Hráli pospolu, drželi disciplínu. Neopláceli. A sami dokázali soupeře sestřelit, když byla šance. Dvěma exkluzivními hity se blýsknul například Patrik Koch. Nevysoký Johny Gaudreau se po jednom z nich těžce zvedal, otřesený byl ještě po zápase.

„Kochíno tohle umí, krásné hity,“ chválil parťáka obránce Peter Čerešňák. „I v Česku, když hrál za Vítkovice, jsme o něm věděli, že tohle dokáže. Má to v sobě. S Američany to jiskřilo už v přípravném zápase, věděli jsme, do čeho jdeme. A musím říct, že první dvě třetiny byly opravdu výborné, měli jsme ten zápas skvěle rozehraný.“

Souhlasil s tím i kapitán Tomáš Tatar. „Ke třetí třetině si něco povíme, tam to nebylo úplně oukej, ale jsem hrdý na naše mužstvo!“ říkal zkušený útočník. „Dva body proti takovému soupeři, navíc ve druhém zápase hned druhý den, to je něco neuvěřitelného. Jsem velmi šťastný.“

Slováci proti Američanům hráli nebojácně, zdravě agresivně a pospolu. Stále ještě ne úplně bez chyb, ale Samuel Hlavaj chytal fantasticky. „Skvělý výkon,“ přitakal Čerešňák. „Chytil nespočet velkých šancí, podal skvělý výkon. Možná jsme se jen báli zápas dovézt do vítězného konce, ale to je další zkušenost, kterou, věřím, zužitkujeme v průběhu turnaje. Dobrý výkon, tak chceme pokračovat, hráli jsme jako tým. A že vyrovnali? Nic se neděje. Získali jsme druhý bod, velmi cenný. Myslím, že za něj budeme ještě hodně rádi.“

Kapitán Tatar řečené podepsal. „Třetí třetina je trochu černá tečka, ale když budeme hrát naši hru, jsme opravdu silné mužstvo. A můžeme porazit kohokoliv. Jen se nám nesmí stávat takové výpadky. Protože dvě třetiny jsme opravdu dělali všechny věci fantasticky, byla to paráda. Takhle musíme pokračovat, tohle je recept na naše další vítězství.“

Plusem pro slovenský výběr bylo i to, že se po ztrátě tříbrankového náskoku nepoložil. Znovu se zvedl, opět měl šance. A v prodloužení pak urval i výhru. Nahození obránce Šimona Nemce tečoval dvougólový Miloš Kelemen. A znovu u toho byl i útočník Martin Pospíšil.

„Pokryl jsem si puk, Šimon (Nemec) perfektně najel a poslal parádní střelu,“ líčil s úsměvem Pospíšil. „Skvělou robotu udělal před bránou Kelo (Kelemen), dobrá akce nás všech.“ Kelemen s úsměvem přikyvoval. „Šimon měl už první střelu gólovou, já jsem si sjel pod obránce a Šimon mě tam viděl. Hodil mi to na teč, povedlo se to sklepnout nahoru nad lapačku. Tohle nás baví, umíme si v lajně vyhovět, hrajeme rychlý hokej. Každé střídání víme, co jeden od druhého očekávat a proto si také vytváříme šance.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:48. Boldy, 44:32. Pinto, 53:56. Tkachuk, 56:38. Hughes Hosté: 03:17. Kelemen, 11:26. Hudáček, 27:03. Nemec, 28:47. P. Koch, 63:56. Kelemen Sestavy Domácí: Nedeljkovic (29. Augustine) – Se. Jones, Werenski (A), Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Nelson (A), Gaudreau – Caufield, Pinto, Tkachuk (C) – Zegras, Smith, Farabee – Kunin, Hayes, Eyssimont – Leonard. Hosté: Hlavaj (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna. Rozhodčí Campbell (CAN), Pearce (CAN) – Špůr (CZE), Yletyinen (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků