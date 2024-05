SESTŘIHY: Z 1:6 na 6:6! Obří rakouská senzace, ale nakonec slavila Kanada

Dánsko - Norsko 0:2

Norové nastoupili i se svou největší hvězdou Matse Zuccarellem z Minnesoty, který kvůli příznakům nemoci vynechal pondělní duel s Finskem (1:4). Bezbrankový stav první třetiny nezměnila ani dánská přesilová hra při vyloučení norského kapitána Patricka Thoresena. Těsně přes pauzou měl možnost Nor Andreas Martinsen po přihrávce Eskilda Bakkeho Olsena.

V 25. minutě mohl v oslabení při trestu Nicholase B. Jensena otevřít skóre Nick Olesen, který se dostal do úniku, ale bekhendovým blafákem poslal puk jen do boční sítě. Potom se už při plném počtu hráčů na ledě neprosadil z dorážky Zuccarello, protože gólman Frederik Dichow udržel puk před brankovou čárou. O chvíli později už se Norové radovali. Zuccarello našel mezi kruhy Michaela Brandsegga-Nygarda, který pohotovou střelou skóroval.

V závěru druhé části mohli zvýšit Mattias Nörstebö a Max Krogdahl. Ve 49. minutě byl v přesilovce při dalším Thoresenově trestu blízko vyrovnání Phillip Bruggisser. Necelé čtyři minuty před koncem se dostal do šance Zuccarello, ale Dichow udržel puk před brankovou čáru, což si sudí Mikko Kaukokari a Sean MacFarlane ověřili u videa. O pojistku se nakonec postaral Eirik Östrem Salsten.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 27:45. Brandsegg-Nygård, 59:50. E. Salsten Sestavy Domácí: Dichow (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo, Jensen (C), Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell, Blichfeld – From, True, Olesen – Andersen, Mølgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nørstebø (A), Hansen, Krogdahl, Kåsastul, Hurrød – Zuccarello, Thoresen (C), Brandsegg-Nygård – Martinsen, E. Salsten, E. Olsen – Berg-Paulsen (A), Vikingstad, Steen – Rønnild, H. Salsten, T. Olsen. Rozhodčí Björk (SWE), Vikman (FIN) – Briganti (USA), Hofer (GER) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10011 diváků

Kanada - Rakousko 7:6 v prodloužení

Obhájci zlata poprvé na turnaji ztratili, přestože vedli po dvou třetinách 6:1. Jejich soupeř jim dodnes dokázal nastřílet maximálně dvě branky. Bod získalo Rakousko proti Kanadě na MS podruhé v historii, poprvé se tak stalo rovněž v Praze na šampionátu v roce 2004 po remíze 2:2.

Rakušané před 14.704 diváky vstřelili tři góly v poslední desetiminutovce a dočkali se v české metropoli prvního bodového zisku. V čase 60:15 rozhodl o výhře favorita John Tavares. V dresu poražených se blýskl dvěma góly a nahrávkou zkušený útočník Peter Schneider, jenž působil v sezoně 2020/21 v extraligové Kometě Brno.

Úvodní dvě třetiny nenasvědčovaly žádnému dramatu. Zámořský gigant vedl na střely na branku 35:12 a na ledě jasně dominoval. Skóre otevřel Cozens, další trefu přidal v 10. minutě Guhle. Hned po 50 sekundách sice snížil Nissner, ale Byram brzy vrátil Kanďanům dvoubrankový náskok. Ve druhém dějství přidali další góly McCann, Bedard, který se trefil na šampionátu již pětkrát, a Dubois.

Kanaďané však v úvodu třetí třetiny notně polevili a Rakušané toho brzy využili. Nejprve Schneider po levé straně přebruslil Buntinga a vyzval ke snadnému zakončení Baumgartnera. O 54 sekund později se sám zapsal mezi střelce, když překonal Binningtona povedenou ranou z úhlu.

Další šanci Wukovitse zlikvidoval výborným zákrokem kanadský brankář. V 51. minutě ho ale z dálky propálil Zwerger a přece jen závěr zdramatizoval.

Když si čtyři minuty před vypršením základní doby pohrál s Binningtonem při parádním zakončení opět Schneider, Rakušané vycítili šanci na senzaci. A ta nakonec opravdu přišla. Přesně v době, kdy gólman Madlener dojel na rakouskou střídačku, vyrovnal v čase 59:11 dalším pěkným gólem Rossi.

Obrovskou euforii v hledišti, jehož převážná většina byla na straně outsidera, sice utlumil hned po 15 sekundách prodloužení výstavní ranou Tavares, přesto se Rakušané dočkali ovací.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:34. Cozens, 09:21. Guhle, 13:29. Byram, 22:57. McCann, 29:32. Bedard, 37:56. Dubois, 60:15. Tavares Hosté: 10:11. Nissner, 43:14. Baumgartner, 44:08. Schneider, 50:41. Zwerger, 55:56. Schneider, 59:11. Rossi Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Parayko (A), Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Tavares (C), Dubois, Hagel – Bedard, Paul, Guenther – Mercer, McBain, Tanev – Cozens, McCann, Bunting – Mangiapane (A). Hosté: Madlener (Kickert) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Brunner, Stapelfeldt – M. Huber, Nissner, Raffl (C) – Rossi, Zwerger, Schneider – Baumgartner, Haudum, Ganahl (A) – P. Huber, Rohrer, Wukovits. Rozhodčí Ansons (LAT), Heikkinen (FIN) – Hynek (CZE), Zunde (LAT) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14704 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8 2. Švýcarsko 3 2 1 0 0 13:8 8 3. Finsko 3 2 0 1 0 12:2 7 4. Česko 3 1 1 1 0 8:5 6 5. Dánsko 3 1 0 0 2 6:8 3 6. Norsko 4 1 0 0 3 8:15 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 12:18 1 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:12 0

Kazachstán - Lotyšsko 0:2

Kazaši měli v první třetině hned třikrát výhodu přesilové hry, ani jeden prohřešek soupeře proti pravidlům však nepotrestali. V první přesilovce byl blízko otevření skóre Šesťakov, nezamířil ale přesně. Ve druhé výhodě brankář Gudlevskis, který dostal šanci místo odpočívající jedničky Merzlikinse, zlikvidoval Michajlisovu šanci. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě vychytal i Rachmanova. Za Lotyše odpověděl jen Rihards Bukarts.

Mladší z bratrské dvojice Bukartsů měl další šanci v polovině utkání po soupeřově chybě v rozehrávce, Šutov mu ale stihl vypíchnout před zakončením puk. Ve 32. minutě už se prosadil Roberts Bukarts. Kazachstán se ve druhé části několikrát dostal do přečíslení, ani jednou jej ale nedokázal využít. Ve 34. minutě si Gudlevskis poradil se zakončením Rachmanova. O dvě minuty později kapituloval Šutov, když jej po chybě v rozehrávce prostřelil Egle.

Ideální šanci zdramatizovat duel měl Kazachstán na začátku třetí třetiny v další přesilovce, ani Indrašisův faul ale nepotrestal. Rymarevovu příležitost zmařil Gudlevskis. Jedenatřicetiletý gólman udržel podruhé v kariéře na MS čisté konto, i proto, že v 56. minutě zlikvidoval samostatný nájezd Michajlise.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 31:48. Ro. Bukarts, 35:22. Egle Sestavy Domácí: Šutov (Bojarkin) – Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar (A), Dichanbek, Beketajev, Koroljov, Gajtamirov – Rymarev, Šestakov, Starčenko (C) – Michajlis (A), Omirbekov, Savickij – Muratov, Muchametov, Paňukov – Rachmanov, Bojko, Asetov. Hosté: Gudlevskis (Merzļikins) – Zile, Jaks, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis – Daugavinš (C), Abols (A), Dzierkals – Ro. Bukarts (A), Batna, Krastenbergs – Indrašis, Ločmelis, Ri. Bukarts – Tralmaks, Egle, Gavars – Ansons. Rozhodčí Björk (SWE), Vikman (FIN) – N. Briganti (USA), Hofer (GER) Stadion Ostrava Arena Návštěva 7 025 diváků

Polsko - Francie 2:4

Francouzi byli v úvodu aktivnější a podařilo se jim dostat do vedení. Polský brankář Murray si sice připsal několik dobrých zákroků, v 9. minutě ale pustil za svá záda bekhendovou střelu Addama, který nastoupil poprvé na turnaji. Stejný hráč se podepsal i pod druhý gól, když tečoval Auvituovu střelu.

Poláci se mohli vrátit do utkání v přesilových hrách, ani jednu ze dvou výhod v první třetině však využít nedokázali. Soupeř naopak proměnil hned první přesilovku, zakrytý výhled amerického rodáka v polské brance využil Da Costa. Snížit mohl Macias, Ylönen byl ale připravený.

Do polské branky se pak místo Murrayho postavil Fučík, v oslabení ale rychle inkasoval i on. S šancemi Polska na solidní výsledek to nevypadalo valně, nováček elitní skupiny se ale dokázal vrátit do zápasu. Ve 37. minutě se pohotovou dorážkou prosadil Pas a probudil polské fanoušky v ostravské hale. Následně předvedl Fučík výborný zákrok proti Da Costovi a Fraszko o pár sekund později z brejku snížil na 2:4.

Oba týmy si ve třetí části mohly pomoct přesilovými hrami, Ylönen i Fučík ale své spoluhráče podrželi. Francie nakonec cennou výhru, která ji přiblížila záchraně, udržela i při závěrečné power play soupeře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:08. Paś, 37:39. Fraszko Hosté: 08:47. Addamo, 11:32. Addamo, 24:21. Da Costa, 27:46. Bellemare Sestavy Domácí: Murray (27. Fučík) – Kolusz (A), Wanacki, Wajda, Kruczek, Górny, Bryk, Kostek, Dronia – Wronka, Zygmunt, Pasiut (A) – Walega, Maciaś, Dziubiński (C) – Fraszko, Paś, Lyszczarczyk – Komorski, Michalski, Urbanowicz. Hosté: Ylönen (Junca) – Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – Da Costa (A), Bellemare (A), K. Bozon – Boudon, Simonsen, Rech – Bertrand, Claireaux, Perret – Treille (C), Addamo, T. Bozon – Dair. Rozhodčí Brander (FIN), Fraňo (CZE) – Fuchs (SUI), Nikulainen (FIN) Stadion Ostrava Arena Návštěva 6 797 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9 2. Lotyšsko 3 1 2 0 0 10:6 7 3. Slovensko 3 1 1 0 1 15:12 5 4. USA 3 1 0 1 1 12:11 4 5. Francie 3 1 0 1 1 7:8 4 6. Kazachstán 3 1 0 0 2 5:9 3 7. Německo 3 1 0 0 2 8:16 3 8. Polsko 3 0 0 1 2 7:14 1

