Nečas: Nepřijel jsem odpočívat, chci začít hned. Popsal i rychlý přesun

Když během pátečního utkání s Rakouskem v O2 Areně oznámili, že přijede na šampionát, diváci začali tleskat. Martin Nečas nad ránem našeho času vypadl s Carolinou v play off NHL a v sobotu před polednem už se připojil k českému týmu. Za jediný den zvládl výstupní procesy v klubu, cestu přes oceán, ale taky první týmový mítink a fotografování, pro které si oblékl dres s číslem 98. Už večer by rád nastoupil do zápasu s Velkou Británií. „Jsem ready. Nepřijel jsem odpočívat. Myslím, že bude dobré začít hned,“ řekl novinářům 25letý útočník.

Co pro vás znamená startovat na domácím šampionátu, navíc v situaci, kdy vám končí smlouva a není úplně jistá vaše budoucnost v NHL?

„Myslím, že tohle je pro každého českého hráče sen, zahrát si mistrovství v Česku. A samozřejmě, člověk má vždycky první myšlenku hrát play off, získat Stanley Cup. Jakmile jsme ale vypadli, moje myšlenky mířily k mistrovství světa a jsem rád, že jsem se připojil co nejdřív a můžu tady být.“

Už za sebou máte týmový mítink. Budete chtít odpočívat, nebo se zapojíte už do večerního zápasu proti Velké Británii?

„Uvidíme. Já jsem ready, ještě se domluvíme s trenéry. Ale nepřijel jsem sem odpočívat. Myslím, že bude dobrý začít hned dneska.“

Říkal jste, že s trenéry teprve budete mluvit. Nicméně, naznačili vám už třeba v situaci, kdy jste se domlouvali, že to klapne, kam s vámi počítají? Zda na křídlo nebo do centru?

„To ještě úplně nevím. Tohle se dozvíme všichni večer. Jsem tady zatím chvilku, všechno je narychlo, ale nějaký lehký mítink jsem s trenéry měl. Uvidíme večer.“

Všechno proběhlo docela rychle, výstupy, pohovor i váš přesun. Měl jste v Carolině dopředu nějak připravené, že vás tak brzy pustí?

„Jo. Zdravotní prohlídku jsem podstoupil hned po zápase s doktory. Věděl jsem, jak to tady bylo časově s nároďákem. Měl jsem zájem a snažil se to provést co nejrychleji. Další den ráno jsem měl mítink s trenéry a odpoledne vyrazil. Takže to všechno bylo fakt narychlo. Ale jsem rád, že jsem tady, že dneska můžu začít.“

Máte nějaké šrámy z play off? Váš tatínek naznačil, že jsou.

„Nevím, kde na to přišel. (usměje se) Ale samozřejmě, nějaké šrámy jsou. To si však nechám pro sebe. Není to nic, co mi brání, abych hrál.“

Petr Mrázek říkal, že v Carolině možná nevědí, jaký jste hráč. Jak se to poslouchá i vzhledem k vaší situaci se smlouvou?

„Já jsem se těšil. A s Mrázou jsme dobří kamarádi a známe se. Úplně tady nechci nějak komentovat Carolinu. Jsem tady od toho, abych se staral o nároďák. A co bude v budoucnu, uvidíme. To budu řešit až po mistrovství.“

Sledoval jste na dálku dění na šampionátu?

„Sledoval jsem každý zápas, až na ten teďka poslední, kdy jsme to nestíhali. Myslím, že kluci zatím hráli dobře. Je vidět, že fanoušci je ženou dopředu. Musím říct, že jsem z toho měl až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí chodí na zápasy. Nejen Čechů, ale i ostatních. Psal jsem si s klukama z Kanady, co znám. Říkali, že jsou nadšení. Jak jsem řekl, poté, co jsme vypadli, moje první myšlenky směřovaly k tomuhle mistrovství a jsem rád, že jsem tady.

Dostala se k vám i zpráva, že když při pátečním utkání s Rakouskem publikum slyšelo zprávu, že se připojíte k českému týmu, diváci začali tleskat, a že i spoluhráči to přijímají velmi pozitivně, že jste se přijel?

„To jsem popravdě ani nevěděl. Ale samozřejmě jsem rád. Tohle je srdeční záležitost, hrát za český nároďák v Česku na mistrovství světa. Takže se těším. Těším se na první start a samozřejmě, že vidím kluky a celý realizační tým. Musím začít zápas u zápasu a uvidíme. Doufám, že to táhneme se nejdál.“