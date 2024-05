Potvrzeno. Pastrňák může na MS! I Zacha. Klub je pustil, přiletí v pondělí

Zpráva, na kterou všichni netrpělivě čekali. Pojede? Pustí ho? Podle informací Sportu je odpověď kladná! Takže nic nebrání tomu, aby David Pastrňák posílil národní tým! Prošel výstupní kontrolou v Bruins a teď už se řeší podrobnosti, kdy se připojí k reprezentaci. Oficiálně to zatím nikdo nechtěl potvrdit, ale podle zdrojů Sportu se to dá brát jako hotovou věc. Stejně jako v případě Pavla Zachy! Oba by se měli připojit k reprezentaci v pondělí, v úterý už by mohli hrát pro Kanadě. Očekávání letí nahoru.

Pastrňák sám vyjádřil velkou touhu reprezentovat. Akorát se muselo počkat na oficiální vyjádření klubu Boston Bruins. Jasně, má v něm velké slovo, ale i tak to byl formální krok, který nemohl obejít.



Podle zdrojů Sportu teď dostal očekávanou zelenou. Oficiálně se k tomu však zatím nikdo nechce vyjádřit. Stejně jako v případě Pavla Zachy. Ale i on měl projít kontrolou a nic nebrání tomu, aby dorazili oba. A vytvořili sehraný tandem, který patřil k nejlepším v NHL.



Pro reprezentaci je to každopádně skvělá zpráva. „Udělají rozdíl, mohou rozhodnout,“ říká o dvojici Pastrňák - Zacha kapitán Roman Červenka. Právě on by s nimi mohl hrát v elitní formaci.

U obou není ani problém s pojistkami. Ta Pastrňákova vyjde podle zdrojů Sportu přibližně na sto tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 2,3 milionů dolarů. Jsou na to přesně dané tabulky, které vychází z délky kontraktu. Pastrňák má před sebou ještě sedmiletou smlouvu.

Zdá se, že by se oba mohli připojit k národnímu týmu v pondělí. A v úterý by stilhi poslední zápas ve skupině proti Kanadě.



„Doplňujeme to o hráče, kteří hrají na týmech první dvě lajny v NHL. To samozřejmě každý ví a respektuje," uvedl k tomu kouč Radim Rulík.



Pastrňák už v rozhovoru pro deník Sport před sezonou mluvil o tom, že má dva jasné cíle. Buď Stanley Cup, nebo zlato na mistrovství světa. Ten první se mu nesplní. Ale ve hře je pořád ten druhý.



Reprezentaci se zatím na mistrovství daří, vyhrála pět ze šesti utkání. Tým má vnitřní sílu, chemie funguje. Bojovnost je příkladná - i tohle oceňují fanoušci. Teď už jenom přidat ten zámořský kalibr... Což je přesně Pastrňákův případ.



Není problém, aby se Zachou okamžitě zapadli. Všichni respektují jejích hokejový um.

„Já v to věřím. Jsou to skvělé charaktery, Pastu všichni známe. Všichni víme, jaký je cíl, proč tady jsme. Když nebudeme hrát dobře týmově v důležitých momentech, tak to bude těžké. Ale faktor Pasty může strašně pomoct," hlásí Červenka.

„On ti udělá rozdíl, může rozhodnout. Týmovost tam ale musí být, hrát jeden pro druhého. Pak tam máš skvělou kvalitu," připomíná Červenka právě nejlepšího českého hokejistu posledních let.



Očekávání tedy letí strmě nahoru. Hlavně díky „Pastovi", jednom z nejlepších hokejistů planety. Z play off je sice obouchaný, ale ani to ho nezastavilo. Vyprodaná O2 aréna už se na něj může těšit.



Připravujeme další podrobnosti.