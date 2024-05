Americká parta hvězdných bojovníků kolem Tkachuka chce zlomit prokletí

Kapitán, lídr a živel, který na ledě nemá problémy se do krve seřezat i se starším bratrem Matthewem. Na šampionátu si dal jasný cíl: dovést Ameriku po 64 letech ke zlatu. „To je naše mise, náš cíl,“ hlásil odhodlaně. Extrémně silný před bránou. Ve skupině zaujal i srdečným odkazem na zesnulou slovenskou legendu Pavola Demitru. „V prvé řadě se soustředím na náš tým a americký úspěch, ale tohle vítězství chci věnovat Pavolu Demitrovi,“ říkal po výhře nad Lotyšskem, která Slovensku zajistila postup do čtvrtfinále. „Byl to jeden z nejlepších kamarádů mého otce. Když jsem byl malý, Pav se chodil dívat, jak já a bratr Matthew trénujeme. Bylo to od něho cool.“

Díky své šikovnosti a technickým finesám si vysloužil přezdívku Johnny Hockey. A ukazuje, že si ji stále zaslouží! Proti Kazachstánu (10:1) si připsal 5 bodů (1+4) a překonal rekord Patricka Kanea v počtu nasbíraných amerických bodů na světových šampionátech. Gaudreau už jich má 43 (13+30). „Super, ale zjistil jsem to až po zápase a chtěl bych poděkovat všem svým spoluhráčům,“ vykládal nevysoký útočník. „Reprezentovat USA je opravdu speciální a jsem rád, že mohu hrát v reprezentaci. Vždy, když dostanu šanci, je to pro mě čest.“ Proti Česku hrál čtvrtfinále na šampionátu už dvakrát. V Minsku 2014 (3:4) a v Herningu 2018 (3:2).

Zach WERENSKI

26 let, obránce, Columbus Blue Jackets

MS: 7/ 2+5

NHL: 70/ 11+45

V Columbusu, který si ho v roce 2015 vybral jako osmičku draftu, hraje NHL od roku 2016. Hned ve své čtvrté sezoně mezi elitou nasázel nejvíc gólů ze všech obránců (20), nechal za sebou i Josiho, Carlsona nebo Pietrangela. V aktuálním ročníku byl ve svém klubu druhý nejproduktivnější za Gaudreauem. Nebýt zranění, byl by i mezi beky celkově výš, než na 12. místě produktivity. Na mistrovství světa jistí záda klubovému parťákovi, společně se Sethem Jonesem skvěle podporují americkou ofenzivu. Z šampionátů má zatím zlato z MS do 17 let (2014) a bronz z MS do 20 let (2016). Rozhodně by svou sbírku rád rozšířil.