Šalé: Dá se hrát s každým, jen musíme vydržet... Trápení nám nepomůže

Zápas české reprezentace na MS do 18 let s USA • CHRIS TANOUYE/HHOF-IIHF IMAGES

PŘÍMO Z NĚMECKA | Už se chtělo zvolat Olé! Eduard Šalé nejprve v přesilovce pěti proti třem nabil zleva křižně na opačnou stranu Jiřímu Kulichovi a ten ránou bez přípravy zasekl puk po ráně bez přípravy pod horní tyč. Tři sekundy před koncem první třetiny vypálil sám. V další početní výhodě zasáhl horní tyč. Krátce poté následovala ještě další střela zblízka, ale jen do betonu amerického brankáře. Padnout druhý gól, s českou osmnáctkou by to v semifinále mistrovství světa osmnáctek třeba dopadlo méně krutě a ne 1:6.

Zápas se vyvíjel a taky skončil dost podobně tomu ve skupině. Po první, dějství jste vedli, nakonec vás Američané přestříleli 1:6. Jak jste utkání vnímal vy?

„Musím říct, že jsme do něj vstoupili na začátku zase dobře. První třetina 1:0, potom jsme udělali nějaké chyby a ty Američani samozřejmě potrestali. Od stavu 1:5 už se trošku hrálo hlavně na naši bránu. Ale myslím, že jsme předvedli, že se dá hrát s každým. Jen musíme vydržet celkých šedesát minut...“

Na hokejce jste sám měl v závěru první třetiny druhý gól...

„Dostal jsem křižnou nahrávku od Kuldy (Jiří Kulich), snažil jsem se to dát nahoru a trefil spojnici. Chybělo možná trošku štěstíčka, kdyby to šlo o kousíček níž, je gól.“

Kulichovi to předtím v přesilovce pět na tři vyšlo. Nabíjel jste mu z levé strany a to s jistotou dá, pomalu jako Auston Matthews, co říkáte?

„Kulda když je na té střele a dostane to přesně tam, většinou to končí gólem. To se zase ukázalo. Přehodil jsem jen žabku přes dvě hokejky a on se nemýlil. Trefil to.“

Třetinu jste vydrželi, pak stačila jedna dvě nepřesnosti, škobrtnutí a už se to vezlo. Z čeho chyby pramenily? Nevydrželi jste, nebo si je Američané vynutili?

„Těžko říct. Stačí chvilka zaváhání nebo něčeho takového. Oni hned mají kotouč na hokejce, rychle otáčejí puk, dovedou to potrestat góly. Vznikly tam chyby a oni toho dovedou využít. Byly dvě tři za sebou a pak už se to vezlo.“

Je hodně těžké Američany pak vůbec zastavit?

„Hodně těžké. Jakmile se rozjedou, jsou téměř nezastavitelní.“

Čeká vás zápas o bronz. Soupeř vzešel z druhého semifinále Finska se Švédskem. Koho jste si přál víc?

„Asi se nedalo vybírat. Hlavně my musíme hrát pořád stejně. Myslím, že jsme tu předvedli dobré zápasy. Když do toho příštího půjdeme zase tak, jak do těch předchozích, můžeme pomýšlet na třetí místo. Švédsko i Finsko na tom jsou podobně. Finové možná víc bruslaři, Švédi zase techničtější.“

Američani jsou favoritem turnaje, mají vyrovnané všechny lajny. Nemůže se na vás porážka podepsat? Dokážete se jí před soubojem o bronz oprostit?

„Musíme to hodit za hlavu. Pokud se tím budeme dál trápit, do dalšího zápasu nám to určitě nepomůže. A pořád bojujeme o bronz.“