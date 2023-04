Šalé: Hrát s USA otevřeně, skončilo to 10:1... Skauti nás nestresovali

Kanadští hokejisté do 18 let slaví trefu proti české reprezentaci • IIHF

S pocitem, že proti soupeři hráli skoro celou dobu oslabení, končí mladí hráči na MS do 18 let. Tým největších talentů v zemi narazil na americkou ódu na hokej, byť výsledek o tom až tak nehovoří. Soubor kouče Jakuba Petra v Basileji padl ve čtvrtfinále s USA 1:4 (na střely 12:52) a poosmé v řadě se z akce vrací bez medaile. „Asi nepovedený turnaj,“ zhodnotil jej pro iSport.cz Eduard Šalé, s 6 body (4+2) nejproduktivnější český útočník.

Jaký hlavní dojem ve vás po prohraném čtvrtfinále převládá?

„Určité zklamání tam je. Nemyslím si, že jsme odehráli špatné utkání. Amerika nás tlačila, ale to jsme od ní čekali. Nechtěli jsme to otevřít, tak by s nimi nešlo hrát. Drželi jsme se plánu a hráli, jak jsme měli. Škoda, že jsme je po gólu na 1:2 víc nesrazili, tam byla šance, měli jsme je malinko na lopatě, oni už nebyli nic extra. Bohužel, dali nám po chvíli třetí gól, podle mě té akci předcházel faul. Nechci to svádět na rozhodčí, ale neměli jsme ani jednu přesilovku. Třetí gól každopádně utkání zlomil.“

Převaha USA byla hlavně v prvním dějství obrovská, hrál jste někdy s osmnáctkou proti silnějšímu týmu?

„Těžko říci. Faktem je, že Amerika v téhle kategorii dominuje světu. Je dost znát, že spolu hrají celou sezonu. Jsou prostě dobří, sehraní. Na mistrovství světa dvacítek byla podobně silná Kanada, ale to je zase něco jiného.“

Kdy se vám stane, že v pěti hrajete jako v oslabení?

„Kdybychom se pokoušeli hrát s Amerikou otevřený hokej, skončilo by to 10:1. Chtěli jsme pozorně bránit a čekat na šanci k protiútoku. Samozřejmě, že jsme věřili našemu brankáři, který chytal výborně. Díky tomuhle záměru jsme se dostali na dostřel jednoho gólu, byli jsme na koni, ale jak už jsem zmínil, po sporné situaci jsme inkasovali potřetí.“

Američané zvládají naprosto přirozeně spoustu dovedností, vy doma platíte za nejšikovnějšího mladého hokejistu, vzal byste si od nich něco?

„Samozřejmě, že hokej umí, vybavení jsou suprově. Od první po čtvrtou lajnu, všichni jsou na tom víceméně stejně. Dovednosti mají určitě někde jinde než my, ale vybrat něco konkrétního je těžké.“

Jak od vás zní celkové hodnocení turnaje?

„Asi jako nepovedený. Stojím si však za tím, že poslední zápas jsme odehráli, jak jsme mohli.“

Vyhnout se ve čtvrtfinále obrovsky silným Státům by obnášelo zkraje šampionátu pokořit Slováky, což se nepovedlo…

„Určitě. Ve skupině se to lámalo, první zápas se Slováky nám utekl o gól. Velká škoda, že jsme proti Švédům nevytěžili nějaký bod, šance byla. Ale smolná situace nás dostala do tří, inkasovali jsme v oslabení a… Tyhle dva momenty nás nejspíš stály celý turnaj. Kdybychom šli z třetího místa do čtvrtfinále, mohlo to vypadat jinak. To nás může mrzet.“

Jak těžké bylo nevnímat zástup skautů klubů NHL na tribuně a nechat to za sebou? Jde o poslední velký turnaj před draftem…

„Každý hráč to asi prožívá po svém. Já určitě nejsem typ hráče, který by to extra vnímal nebo se na ně zaměřoval. Jasně, všichni vnímáme, že skauti jsou u toho, ale konkrétně já nemám potřebu na sebe speciálně upozorňovat. Skauti nás mají nasledované od začátku sezony, není to o tom, že tady a teď se rozhoduje o pořadí draftu. Jo, byli tady, ale rozhodně nás to nedostávalo pod tlak nebo do stresu.“

Co myslíte, výkony na MS jste si lehce pomohl, anebo zůstal spíš na svém? Jde vám o první kolo.

„V tomhle směru asi nemám konkrétní závěr. V hlavě jsem to neměl. Snažil jsem se hrát jen to, co umím. A vždycky to může být lepší. Uvidíme, nechávám tomu úplně volný proběh.“

Co vás čeká před červnovým draftem v Nashvillu?

„Přijedu domů, dám si zhruba týden volno. Pak se začnu připravovat na suchu na combine testy. Do Ameriky letím někdy kolem 24. května, budu tam týden trénovat, poté naskočím na combiny, po nich přiletím domů. Tam ještě nemám jasno, zda se začnu znovu připravovat, anebo zvolím jiný program. Všechno bude postupně směřovat k nové sezoně.“