Nejen junioři... Češky přejely favorita, na MS do 18 let zabojují o finále

České hokejistky do 18 let se radují z gólu proti Švédkám ve čtvrtfinále MS • IIHF/ANDRE RINGUETTE

České hokejistky do 18 let postoupily na mistrovství světa do semifinále a budou hrát o medaili, kterou přivezly naposledy před deseti lety. Ve čtvrtfinále turnaje ve švýcarském Zugu dnes výběr trenéra Dušana Andrašovského porazil Švédsko 4:2, dva góly dala kapitánka Adéla Šapovalivová. sestra bronzového útočníka ze šampionátu dvacítek Matyáše.