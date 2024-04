Osmnáctka na MS cílí na medaili. Tři ztráty, opora využila klauzuli a dorazí

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Z posledních mládežnických turnajů jsou čeští fanoušci namlsaní na medailové úspěchy. Dvacítka přivezla z juniorského mistrovství podruhé za sebou medaili, tentokrát bronzovou. O pár měsíců dříve, konkrétně v srpnu 2023 vybojovala osmnáctka stříbro na prestižním Hlinka Gretzky Cupu.

Teď se téměř nezměněná parta pokusí o další úspěch. Znovu se bude chtít ukázat velkému hokejovému světu v nejlepším světle.

Na soupisce figurují i dva ofenzivní tahouni z břeclavského turnaje. Adamové Benák a Titlbach. Oba pocházejí z plzeňské líhně talentů. Zároveň se však každý z nich rozhodl před sezonou pro jinou cestu. Zatímco Titlbach zvolil po úspěchu přesun do kanadské juniorské soutěže WHL, Benák se rozhodl zůstat v Plzni.

Důvodem byla možnost zahrát si nejvyšší soutěž v dresu Indiánů. Syn bývalého extraligového obránce Václava Benáka byl po Hlinka Gretzky Cupu kometou a hokejové prostředí bylo zvědavé, co předvede. Jenže místo dalšího růstu přišla krize. Pro subtilní Benákovu postavu byl dospělý hokej příliš tvrdý, v osobních soubojích odpadával, hledal se. Nakonec sezonu odehrál spíš v juniorce, kde si připsal ve 33 zápasech stejný počet bodů. Důvod? „Aby nabral sebevědomí a dostal se do pohody,“ řekl tehdy pro iSport.cz teď už bývalý sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

„Adam je parádní hráč. Trochu se svezl s výsledky Plzně, které se na začátku sezony nedařilo. Pro mladé hráče je těžší nastupovat v týmu, kde jsou problémy, než v klubu, který hraje nahoře a má klid. Určitě to ale nezměnilo nic na tom, že pro nás je to jeden z klíčových hráčů,“ připomněl Čermák.

Titlbach nebyl jediný, kdo se rozhodl pro zámořskou cestu. „Hodně kluků odešlo do Kanady a celý rok jsme je neměli k dispozici. Někteří se připojili dřív, což byla výhoda. Někteří se bohužel přidali až teď před začátkem mistrovství. Snažili jsme se je zapracovat co nejrychleji do systému. Jak to bude klapat, se ukáže v prvním zápase,“ vysvětloval Čermák. Ve finální nominaci figuruje ze zámoří osm hráčů.

Pokud si však vybavíte juniorský šampionát z přelomu roku, na něm byla převážná většina hráčů také ze zámořských juniorek. Výsledkem bylo, že se ve čtvrtfinále s Kanadou nerozklepali, protože proti jejím hráčům nastupují pravidelně v soutěžích.

Jednou ze zámořských posil je Jakub Milota. Klíčový článek sestavy se podařilo získat na poslední chvíli, a to i přes to, že jeho tým Cape Breton Eagles v QMJHL pokračuje v play off. Jak je to možné? Talentovaný gólman má totiž v dohodě klauzuli, podle které ho klub na MS uvolní i přes pokračující boje ve vyřazovací části. „I když se to trochu táhlo, nakonec ho klub uvolnil, což je pro nás dobře,“ pochvaloval si hlavní trenér.

Mezi opory bude patřit Adam Jecho. V premiérovém ročníku WHL v dresu Edmontonu Oil Kings si šikovný útočník připsal 47 bodů (23+24) v 54 duelech. V obraně bude zastávat jednu z vůdčích rolí Tomáš Galvas, který nastupoval převážně v extraligovém Liberci a zaujal sebevědomým výkonem na dvacítkách.

„Klukům, kteří hráli v extralize, to pomohlo. Ať už to je Galvi nebo Petr Sikora v Třinci. Hráli a trénovali s dospělými. To je posunulo. My ale budeme spoléhat na dvacet lidí, ne jenom na jedince,“ popisoval Čermák.

Nominace se ovšem neobešla bez komplikací. „Bohužel nám chybí ještě Adamové Jiříček s Novotným a Jiří Klíma, který tady onemocněl. Takže jsme ve finále přišli o tři hráče,“ připomněl kouč.

Šampionát zahájí česká osmnáctka ve čtvrtek od 14 hodin proti Švýcarům a od úspěšného startu se bude chtít odpíchnout do dalších bitev. „Každý chce vyhrát, s tím jdeme do turnaje také. Nejdůležitější je pro nás momentálně první duel se Švýcary. Mají velmi silný ročník, všechny naše vzájemné zápasy v sezoně šly do prodloužení,“ upozornil David Čermák.

Český tým pro MS do 18 let ve Finsku:

Brankáři: Matyáš Mařík (České Budějovice), Břetislav Vystrčil (Mora/Švéd.), Jakub Milota (Cape Breton/QMJHL).

Obránci: Tomáš Galvas (Liberec), Adam Král (Liberec), Radim Mrtka (Třinec), Jan Skok (Plzeň), Martin Švec (Pardubice), Adam Martin Hlinský (HV71/Švéd.), Jakub Fibigr (Mississauga/OHL), Aleš Zielinski (Moncton/QMJHL).

Útočníci: Jakub Heš, Martin Vaculík (oba Zlín), Adam Benák (Plzeň), Marek Daníček (Sparta Praha), Danny Chludil (Kometa Brno), Petr Sikora (Třinec), Oskar Lisler (Linköping/Švéd.), Šimon Pohludka, Tomáš Poletín (oba Pelicans Lahti/Fin.), Ondřej Kos (Ilves Tampere/Fin.), Maxmilian Curran (Tri City/WHL), Samuel Drančák (Red Deer/WHL), Adam Jecho (Edmonton/WHL), Matěj Kubiesa (Prince Albert/WHL), Adam Titlbach (Vancouver/WHL).