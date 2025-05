Pět posil z NHL zařadil do nominace na České hry v Brně trenér finských hokejistů Antti Pennanen. K dispozici bude mít brankáře Juuseho Sarose a Justuse Annunena z Nashvillu a útočníky Eeliho Tolvanena ze Seattlu, Juusa Pärssinena z New York Rangers a Joonu Koppanena z Pittsburghu. Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour bude příští týden od čtvrtka do neděle generálkou na mistrovství světa v Herningu a Stockholmu.

Nominace hokejistů Finska na České hry v Brně (1.-4. května):

Brankáři: Justus Annunen, Juuse Saros (oba Nashville/NHL), Emil Larmi (Växjö/Švéd.),

Obránci: Robin Salo, Lassi Thomson (oba Malmö/Švéd.), Atro Leppänen (Sport Vaasa), Tony Sund (IFK Helsinky), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Valtteri Pulli (Lugano/Švýc.), Rasmus Rissanen (Linköping/Švéd.), Vili Saarijärvi (Langnau/Švýc.), Mikael Seppälä (HV 71/Švéd.), Jesse Virtanen (Ambri-Piotta/Švýc.), Veli-Matti Vittasmäki (Kolín nad Rýnem/Něm.),

Útočníci: Eemil Erholtz, Lenni Hämeenaho, Jan-Mikael Järvinen (všichni Ässät Pori), Hannes Björninen, Patrik Puistola (oba Örebro/Švéd.), Jesse Kiiskinen (Hämeenlinna), Petteri Puhakka (Tappara Tampere), Joona Ikonen (Malmö/Švéd.), Waltteri Merelä (Bern/Švýc.), Joona Koppanen (Pittsburgh/NHL, Wilkes-Barre/Scaranton/AH), Juho Lammikko (Curych/Švýc.), Ahti Oksanen (Lausanne/Švýc.), Juuso Pärssinen (New York Rangers/NHL), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Mikael Ruohomaa (Frölunda/Švéd.), Tommi Tikka (HV 71/Švéd.), Eeli Tolvanen (Seattle/NHL).