Slováci před MS: kouč skončil po zápalu plic. KHL prošla, nejlepší útočník z Evropy ne

Očekávané se stalo skutečností. Slovenský svaz tento týden oficiálně potvrdil informaci, že dohled nad reprezentačním výběrem přebírá sedmačtyřicetiletý Országh. Nemocný Ramsay nebyl schopný pokračovat, volba tak padla na světového šampiona z roku 2002.

„Nedostali jsme na setkání s lékaři zprávy, které bychom chtěli slyšet. Craigova léčba ještě neskončila, bude trvat několik týdnů,“ řekl před přípravným dvojzápasem s Českem k situaci hospitalizovaného stratéga slovenským novinářům generální manažer Miroslav Šatan.

Országha nečeká při sestavování kádru snadná šichta. Ze zvažovaných zámořských posil se dosud přihlásil pouze Adam Sýkora, teprve dvacetiletý ofenzivní univerzál z farmy newyorských Rangers. Další jména ze záložní AHL často musí čekat, jak se vyvine snažení hlavních týmů, které si je z preventivních důvodů nechávají na soupisce.

Neméně složitá je situace slovenských hvězd z NHL. Zdravotní potíže nepustí na šampionát Martina Pospíšila z Calgary, jehož bratr Kristián se uchází o extraligový titul v dresu Komety. Z hráčů, jejichž týmy usilují o Stanley Cup, je vyloučená účast washingtonského beka Martina Fehérváryho, poranil si totiž koleno. Útočník Tomáš Tatar se ocitl na hraně sestavy Devils, navíc bude řešit smlouvu, Juraj Slafkovský z Montrealu zase v průběhu sezony v rozhovoru pro renomovaný zámořský server The Athletic natřel domácí svaz. Vztahy tak pochopitelně ochladly.

O to víc by se národnímu týmu zpod Tater vyplatila pomoc forvarda Mariána Studeniče. Někdejší člen NHL se po návratu do Evropy letos prezentoval mimořádnými výkony v dresu Färjestadu. I po boku Čecha Davida Tomáška nasbíral v 50 zápasech 44 bodů (14+30), v Lize mistrů švédskému celku významně pomohl skolit pražskou Spartu. Jenže v reprezentaci má zákaz.

Může za to incident z loňské kvalifikace o olympijské hry, kdy Studenič zastával jen úlohu třináctého útočníka, a rozhodl se proto mužstvo v průběhu akce opustit. „Budoucí komunikaci s ním to nijak neovlivní, protože ani žádná nebude. Řekli jsme mu to, když to udělal. Měli jsme dlouhou debatu, bohužel se rozhodl takto. Třeba teď uzná, že reagoval ve zkratu, ale rozhodnutí už učinil,“ komentoval v lednu Šatan ožehavý případ.

Mezitím Slovensko dál vítá v týmu hráče z KHL, tedy soutěže propagující diktátorský režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Jednou z nejčerstvějších akvizic na soupisce je obránce Vladivostoku Mário Grman, nechybí ani brankář čínského Kunlunu Patrik Rybár. Z české ligy si Országh před měřením v Porubě drží jedenáct mužů.