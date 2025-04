Skvělá zpráva! David Pastrňák nebude chybět na šampionátu, na kterém národní tým obhajuje zlato. Nejlepší český hokejista si vzal pár dní na rozmyšlenou a dnes podle informací Sportu oznámil vedení reprezentace, že se rád a s chutí připojí. „Ano, je to tak. Moc se těším. Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád,“ přiznal krátce webu iSport.cz. Vedení reprezentace se k tomu však ještě nechce vyjadřovat. Měli by to oznámit až po dnešním tréninku, tedy po sedmnácté hodině, kdy promluví generální manažer Jiří Šlégr. Do té doby nic nechtěl komentovat.