Pohled asistenta Jiřího Kalouse na to, proč v brance proti Norům dostane opět příležitost Karel Vejmelka: „Máme to teď takhle nastavené, uvidíme dál, jak to bude vzhledem k vývoji utkání i formě. A minulý zápas se Švýcary? Z pohledu gólmanů to nechci posuzovat, v bráně jsem nikdy nestál. Sám Karel říkal, že ten první gól byl nešťastný, ale potom měl skvělé zákroky. Myslím si, že vytáhl zákroky, kterými nás podržel ve hře a dal nám šanci to obrátit. Což bylo strašně důležitý.“