NHL ONLINE: Šampioni z Floridy otevírají sezonu proti Chicagu. Nečas startuje v LA
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Nová sezona NHL začíná už v úterý večer. Od 23.00 ji otevírají Florida Panthers, kteří doma proti Chicagu vyráží na cestu za druhým obhájením Stanley Cupu. Kvůli zranění chybí český útočník Tomáš Nosek. Ročník tak v noci zahajuje jiný Čech. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje na hřišti Los Angeles. Hrát by mohl i jeho krajan Ivan Ivan. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.