NHL ONLINE: Šampioni z Floridy otevírají sezonu proti Chicagu. Nečas startuje v LA

Hokejisté Floridy se vydávají na cestu za druhou obhajobou Stanley Cupu
Hokejisté Floridy se vydávají na cestu za druhou obhajobou Stanley Cupu
Nečasovi vyprší smlouva v Coloradu za rok
Úřadující šampioni Stanley Cupu z Floridy otevírají novou sezonu NHL
Nečas ještě minimálně rok bude v Coloradu
Závěrečný přípravný zápas mezi Floridou a Tampou Bay okořenili tvrdé bitky
NHL
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Nová sezona NHL začíná už v úterý večer. Od 23.00 ji otevírají Florida Panthers, kteří doma proti Chicagu vyráží na cestu za druhým obhájením Stanley Cupu. Kvůli zranění chybí český útočník Tomáš Nosek. Ročník tak v noci zahajuje jiný Čech. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje na hřišti Los Angeles. Hrát by mohl i jeho krajan Ivan Ivan. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

