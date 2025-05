Adam Klapka o utkání s USA: „Těžký zápas. Dlouho jsme vedli, v přesilovkách, co jsme jim dali, nás bohužel potrestali. To se pak těžko dohání. S Amerikou a Kanadou to bývá vždycky trošku ostřejší. Člověk s tím počítá a lluci na to byli připravení. Ukázali jsme, že se jich nebojíme a ukážeme jim, ž si to nemůžou dovolit. Strkanice s Garlandem? Vyplanulo to ze situace. Hrál jsem proti němu v sezoně častěji než proti ostatním. Hraje nějakým stylem já taky. nějak to k tomu dospělo. V NHL bych asi shodil rukavice, tady je to složitější. Můžu si to s ním maximálně vyříkat, ale snažil jsem se k tomu postavit. Asi věděl, ze tady se s ním nebudu moct prát, že si může vyskakovat.“