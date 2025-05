Jako kdysi Reichel, dva bratři na MS proti sobě. Atte vychytal Eeliho: Snad nás stihli vyfotit

Teprve potřetí v historii se stalo, že se sourozenci postavili proti sobě v dresech různých zemí. Ale ještě nikdy nedošlo k tomu, aby proti gólmanovi nastoupil jeho bratr v útoku. V roce 1960 hrál obránce František Tikal za Československo na olympiádě ve Squaw Valley proti mladšímu Zdeňkovi, jenž po komunistickém převratu v roce 1948 s jejich otcem emigroval.

Dvanáct let poté reprezentoval Austrálii na zimních hrách jako Steve Tikal. Československo v zápase zvítězilo 18:1 a František při souboji u mantinelu zlomil bratrovi ruku. Australané měli v týmu dokonce dva české hráče, druhým byl Ivo Veselý.

Na šampionátu ve Vídni 1996 hrál český tým čtvrtfinále proti Německu. Češi zvítězili 6:1 a nakonec získali titul mistrů světa. Kapitán Robert Reichel se tehdy poprvé na velkém turnaji střetl s mladším sourozencem Martinem, který reprezentoval v juniorských výběrech, ale na dospělé úrovni za rodnou zem nikdy nehrál. Na konci 80. let se usadil v Německu a získal tamní občanství. Bratři z Litvínova proti sobě nastoupili ještě v roce 1997 nebo na olympiádě v Salt Lake City 2002.

Eeli a o pět let starší Atte Tolvanenové se narodili ve finském Vihti a taky vyrůstali společně. Atte prošel finským juniorským systémem, než odešel do zámoří, kde působil třeba v NCAA. Neprošel draftem, ale jednu sezonu strávil v AHL. Od roku 2021 působí v Rakousku. Eeli v roce 2015 zamířil do USHL, o dva roky později si ho v draftu vytáhl Nashville jako 30. v celkovém pořadí. Od té doby téměř výhradně působil v NHL. Nyní je hráčem Seattlu.

Zatímco Eeli má za sebou bohatou kariéru i na mezinárodním ledě, Atte prožívá premiéru. Eeli získal v roce 2016 zlato na mistrovství světa osmnáctek a o tři roky později na šampionátu dvacítek. Finsko reprezentoval taky na olympiádě 2018 a ve stejném roce i na mistrovství světa.

„Abych byl upřímný, při zápaseho vnímám jako každého jiného gólmana v brance a chci ho porazit,“ svěřil se Eeli, aby historické setkání zlehčil. „Upřímně, moc jsem nepřemýšlel, proti komu budu hrát. Stalo se poprvé, kdy jsem proti němu nastoupil a je to super příběh. Ale když jste v útočném pásmu, nepřemýšlíte, kdo stojí mezi tyčemi.“

Eeli se mohl radovat z vítězství 2:1, Atte aspoň z toho, že chytil bratrovi tři střely, zejména brejk ve třetí části. „Je příjemné mít takový zákrok. Doufám, že ho někdo stihnul vyfotit,“ usmíval se. „Tak to v hokeji chodí. Někdy dáte gól, někdy se brankáři povede parádní zásah. A tenhle byl opravdu dobrý,“ uznal Eeli.

Na šampionátu jsou soupeři, ale ve Stockholmu už spolu byli na večeři. A pokud nehrají proti sobě, podporují se navzájem. „Ale pořádně si pokecáme až v létě, až bude po všem. Pomáháme jeden druhému, hodně si povídáme o hokeji i o životě. Jen když jsme šli proti sobě, museli jsme na chvíli oprostit od toho, že jsme bráchové. Ale zase velký problém to nebyl,“ podotkl Eeli.