Dvoumetrový obr na Maďary: o Klapku lepší mužstvo. Čeká ho premiéra, jak je na tom Kundrátek?

PŘÍMO Z DÁNSKA | Český tým čeká po dvou dnech volna na mistrovství světa v Herningu čtvrtý zápas. Nastoupí proti Maďarsku, duel začíná ve čtvrtek ve 20:20. V úterý tým dostal pohov, středečnímu tréninku předcházelo společné focení. Na led vyjel i obránce Tomáš Kundrátek, který se zranil v neděli proti Norsku. Ještě nenastoupí, ale hrát může Adam Klapka. „Byla to úleva, Jsem velice rád a moc se těším,“ přiznal 24letý a 203 centimetrů vysoký útočník Calgary Flames, jehož dopsali na soupisku.

Ještě před rokem zažil šampionát ve fanzóně. „Myslím, že jsem se šel podívat na zápas proti Švédsku. Zajímalo mě, jak to vypadá, protože v roce 2015, kdy mi bylo patnáct a hrálo se taky doma, jsem tam nebyl. Je super být teď na druhé straně,“ lebedil si Klapka.

Na soupisku ho doplnili po zranění Jáchyma Kondelíka, jenž kvůli zlomenině pravé ruky odstoupil z utkání Norskem, a ukázalo se, že v turnaji nemůže pokračovat. O tom, že ho doplnili do sestavy, se objev z Calgary dozvěděl v úterý večer.

„Nejprve jsem napsal přítelkyni, potom rodičům. Pak zpráva vyšla na internetu a už to jelo,“ vracel se. Místo v týmu si vybojoval na Českých hrách v Brně. V Herningu s mužstvem zatím jen trénoval. Teď ho čeká velká premiéra. Z čekání, zda šance přijde, prý nervózní nebyl.

„Člověk věří. Ale zároveň je pravda, že kluci hráli výborně a nebyl důvod ke změnám. Člověk je tu od toho, aby hrál hokej. Samozřejmě jsem přijal svou roli být na tribuně, jsem ale moc rád, že teď mám šanci být s klukama na střídačce a na ledě. Bral jsem to, jak to je. Jsem rád, že mě zapsali, uvidíme, co bude dál,“ řekl.

Chytat bude Vladař

S brankářem Danielem Vladařem, který proti Maďarsku taky nastoupí, patří k šestici hráčů Calgary, kteří přijeli na mistrovství světa. „Když jsem ho viděl poprvé, jak vypadá, docela jsem se ho bál,“ vtipkoval Vladař o Klapkovi. Čahoun z Prahy se v mládežnických výběrech jen mihl, nikdy nereprezentoval na juniorských šampionátech. Z české první ligy se prokopal až do NHL a teď ho čeká debut na světovém šampionátu.

Příběh odchovance Slavie se hodně podobá třeba osudu slovenského obra Zdena Cháry. Když ho před mnoha lety přivezli do Sparty z Trenčína, při prvních trénincích se na něj chodili dívat jak na atrakci. Ale stal se z něj jeden z nejlepších beků NHL. S Bostonem vyhrál Stanley Cup, získal Norris Trophy, v NHL sehrál i s play off téměř 1900 zápasů.

Klapku taková kariéra asi nečeká, styčné body tu však jsou. „Vždycky byl podceňovaný. Ale naučil se s tím žít a obrátil to ve svou zbraň,“ řekl o něm Radek Duda, který ho trénoval. Po dvou sezonách na farmě Liberce v Benátkách nad Jizerou si odskočil do zámořské USHL. PO návratu ho v sezoně 2021/22 vytáhl Patrik Augusta do áčka Bílých Tygrů. Následovaly i první reprezentační starty pod Karim Jalonenem. Možná v něm finský kouč viděl českou obdobu Marka Anttily. Na mistrovství světa v Tampere ho ovšem nevzal.

Klapka končil sezonu v elitní formaci Calgary

V květnu 2022 podepsal Klapka jako nedraftovaný volný hráč s Calgary Flames dvouletou nováčkovskou smlouvu. První sezonu strávil celou v AHL. Dveře do NHL se mu otevřely v ročníku 2023/24. V této sezoně pendloval mezi farmou a NHL. V závěru základní části si zahrál i v elitním útoku Flames s největšími hvězdami Nazemem Kadrim a Jonathanem Huberdeauem. Odvedl za ně špinavou práci.

„Ukázal jsem, že můžu hrát v NHL, že můžu nastupovat proti nejlepším hráčům. Vím, že umím hrát hokej, jaké jsou moje přednosti a že můžu týmu pomoct vyhrávat zápasy. Říkal jsem si, že když budu dál hrát jako doteď, mohlo by se to jednou povést. Jen jsem nevěděl kdy,“ líčil Klapka.

Ještě v dobách působení na liberecké farmě se rozhodoval, jestli by se neměl živit spíš ve sklenářské firmě svého otce. Praskla vám okenní tabule? Zavolejte Klapku. Něco na ten způsob se událo v Herningu po zranění Jáchyma Kondelíka.

Po třech letech je v zpátky v reprezentaci. Bohatší o 37 startů v NHL a dalších 174 v AHL. I přes rozložitou postavu má dobrý pohyb, šikovné ruce. Ale hlavně dokáže přitvrdit, řezat, mydlit. Když se postaví před branku, neodvleče ho ani pár koní. Na turnaji v Brně trenér Radim Rulík poznamenal, že je až moc hodný. Ale platí to spíš mimo led. Při rozhovorech se usmívá, když ho po zápase cestou do kabiny pochválil novinář z Calgary, že mu sekne oblek, prohodil s ním pár slov.

Sako na utkání potřebovat už asi nebude. Dočkal se jiné role. S ním bude mužstvo zase o kapku lepší. V Herningu se může stát českým žolíkem.

„Nemyslím si, že budu nervózní. Hokej už hraju nějakou dobu. Budu se snažit připravit na zápas jako na každý jiný. Na větším ledě budu muset víc přemýšlet. V NHL nejde vzít si puk zpátky za bránu a znovu nabrat rychlost, protože na vás hned půjde soupeř. Tady je víc času na rozjezd s kotoučem, můžete si rozmyslet, co s ním udělat. Na druhou stranu občas nejde uplatnit fyzickou hru, protože kdybych někoho dohrál, mohl bych chybět v důležitém prostoru.“

Debutovat bude proti Maďarsku. „Když hrajete proti Američanům nebo Švýcarům, je tam rozdíl. Ale ani jiné týmy by tu nebyly, kdyby neměly nějakou úroveň. Musíme se připravit na každý zápas stejně. Soustředit se na svou hru, držet se našeho systému. Je asi příjemnější začínat proti Maďarsku, než proti Americe. Každý zápas má úplně stejnou váhu,“ dodal Klapka.