Mistrovství světa v ledním hokeji 2025 se pomalu blíží k vyřazovací části. Česká reprezentace po čtyřech vítězstvích výrazně nakročila do play off. Pokud v sobotním utkání zdolá i Kazachstán, postup do čtvrtfinále ji nemine. Jistotu nejlepší osmičky už mají tři týmy (Švédsko, Kanada, Švýcarsko). Pomalu se začíná krystalizovat i možné dvojice pro čtvrtfinále. V článku najdete kompletního průvodce pavoukem MS 2025 včetně programu, výsledků a tabulek základní části.