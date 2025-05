Jubilant Červenka: 100 zápasů na MS! Vlny hejtů, pak hrdinou. Když se mu ozvali, přijel

PŘÍMO Z DÁNSKA | Psal se rok 2009. Barack Obama se stal prvním afroamerickým prezidentem, hokejovou extraligu vyhrály Karlovy Vary a skončila vláda Mirka Topolánka. Už vám to přijde jako pravěk? Přesně v tomhle roce odehrál Roman Červenka svůj první zápas na světovém šampionátu. Bylo to před více než 16 lety. Přesně před 5866 dny. V sobotu proti Kazachstánu (od 16.20) nastoupí ke svému jubilejnímu 100. utkání na MS! Ve 39 letech. V plné síle, jako kapitán. „Smekám klobouk,“ říká kouč Radim Rulík. Program MS ZDE>>>

Bylo to 25. dubna při šampionátu ve Švýcarsku. Tým vedl Vladimír Růžička. Ve 23 letech si první utkání na vrcholném turnaji odškrtl slávistický útočník s číslem 10. Na ledě strávil téměř 11 minut, hrál v útoku s Tomášem Plekancem a Rostislavem Oleszem. A bylo to proti Dánům, český tým vyhrál 5:0.

Symbolicky, právě na světovém turnaji v Dánsku, dosáhne Roman Červenka jubilejní stovky. Což se z českých hráčů podařilo pouze Davidu Výbornému, pětinásobnému mistrovi světa, jenž zvládl 104 utkání. Hned za ním je současný klíčový lídr.

Muž, který MS vyhrál dvakrát (2010 a 2024) a získal dva bronzy (2011 a 2022). Zároveň prožil roky trápení, když byl hromosvodem zloby fanoušků v hubených letech. Ale nenechal se tím otrávit a vždycky, když se mu trenéři ozvali, kývnul a přijel.

Jubilejní zápas v roli ikony

Neřešil, kolik bude hejtů. Vzal na sebe dres a šel se bít za národní tým. Zatímco ostatní se omlouvali, protože vnitřně tušili, že přijde další neúspěch, on ne. Dneska se k jubilejnímu duelu na mistrovství světa postaví v roli ikony, která je vzorem. Loni s céčkem na dresu dovedl reprezentaci k domácímu zlatu.

Pořád se drží v perfektní kondici, kterou obdivuje i Jaromír Jágr. „Také pro mě je určitě inspirací tím, co všechno pro sebe dělá,“ říká nejslavnější český sportovec.

Článek pokračuje pod grafikou

Není jediný, kdo o něm básní. „Je mi ctí, že u toho můžu být. Klobouk dolů, na jaké úrovni dokáže pořád hrát a jak je pro nás důležitý hráč,“ říká za všechny útočník Lukáš Sedlák. „Neskutečný, úžasný. Je to fakt borec,“ přidává se Filip Zadina, zástupce mladší generace.

A ještě kompliment od hlavního kouče. „Smekám klobouk. To si myslím, že je neuvěřitelné. Hrozně mu to přeju, je to neskutečný profík. Zaslouženě má sto zápasů. Myslím si, že to celá kabina ocení,“ uvedl Radim Rulík.

Emoce se snaží držet v rovnováze

Sám Červenka z toho nedělá velkou vědu. Snaží se držet emoce pořád v rovnováze. Když se nedařilo, nemluvil o tom, jak je všechno špatný a chce s reprezentací skončit. Teď, když je na vrcholu, také volí opatrná slova. Dobře ví, že úspěch na šampionátu není o jednom hráči. Bez ohledu na to, že už je opěvovanou legendou…

„Samozřejmě je to krásné číslo, o kterém se mi ani nesnilo. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale upřímně se čísly nechci teď ani zabývat,“ uvedl sám člen elitní formace po vítězství nad Maďary. Před novináři stál s céčkem na dresu. Se soustředěným pohledem, který jasně naznačoval, že osobní čísla pro něj nejsou v tu chvíli podstatná.

Článek pokračuje pod grafikou

Potom mluvil o tom, jak moc ho láká zopakovat loňský týmový úspěch. A že se bude ohlížet až později. „Moc nad tím nepřemýšlím. To číslo je krásný a jsem rád, že tady pořád můžu být a hrát. Každé mistrovství mě neskutečně baví a díky tomu je asi ta stovka,“ prohodil Červenka.

Gratulace se k němu hrnou ze všech stran. S díky je přijímá, ale milník není to, co ho v Dánsku zajímá. Upíná se pouze k tomu, aby se spoluhráči zažil to, co loni v Praze. Aby potěšil fanoušky. Takže ho ani příliš netankuje, že pokud se národní tým dostane do vysněného finále, překoná i Výborného.

Který zrovna v ten den bude uvedený do Síně slávy IIHF. Což Červenku také jednou čeká.