Je jasno, reprezentace se musí kvapně stěhovat do Stockholmu. Tam se utká s domácím Švédskem.

Během zápasu s Američany přišla zpráva, že národní tým na šampionátu pro čtvrtfinále posílí útočník David Kämpf! Prošel výstupní prohlídkou, takže teď už zbývá jediné – co nejrychleji ho dopravit do dějiště šampionátu.

„Jsem rád, že mohu oznámit, že se nám podařilo vyjednat s generálním manažerem Toronta jeho uvolnění. V dopoledních hodinách prošel lékařskou prohlídkou a v nejbližší době za námi dorazí do Herningu,“ uvedl generální manažer národního týmu Jiří Šlégr.

V závěru fanoušci skandovali: My chceme gól! Opět měli Češi navrch. Ale tentokrát už jenom v hledišti. Na ledě to byli výsledkově Američané, kteří rozhodli dvěma góly v početní výhodě ve třetí třetině. Celkem v závěrečném dějství dali tři branky.

Byl to pořádný boj. Tak, jak se dalo čekat. Potkali se premianti skupiny v Herningu.

Možná si někdo mohl myslet, že je to virtuální boj o to, kdo bude ve čtvrtfinále jedničkou. A jak si vedl Karel Vejmelka? Byl pevný jako skála, hlavně v prvních dvou třetinách předváděl skvělé zákroky. Působil klidně, nedělal zbytečné pohyby. A když byla potřeba, vytáhl lapačku nebo nastavil beton. Pochytal 51 střel a ukázal, proč je v NHL jedničkou.



Teď se tým musí poučit z chyb a nachystat se na boj o všechno.

„To je jasný. Musíme v tom hledat pozitiva, musíme se dívat dopředu, rozebrat si to a vyvarovat se těch vyloučení. I když rozhodčí samozřejmě nepředvedli nejlepší výkon, jako každý zápas. To je bohužel jedno z negativ celýho mistrovství. S tím se musíme nějak vypořádat a neudělat ideálně žádný faul," reagoval Vejmelka, který by měl odchytat i čtvrtfinále. Tým to ale zatím nepotvrdil.

Byl to trošku zápas blbec pro obránce Jakuba Krejčíka. Nejdřív byl u toho, když se Američané v první třetině dostali do vedení. „Soustředil jsem se víc na hráče než na puk, moje chyba,“ řekl o pauze pro Českou televizi. Potom seděl ve třetí části na trestné lavici, když se soupeř trefil v přesilovce. Pykal za vysokou hůl, přitom šlo o sporný moment.

Vybavujete si, jak David Pastňák neproměnil dva nařízené nájezdy? Bylo to proti Švýcarsku a potom Kazachstánu. Spoluhráči novinářům diktovali: Nebojte, on si to schovává na důležitější chvíli. Ta snad ještě přijde, ale už jeho gól proti Americe byl zásadní.

Ve 21. minutě sám uháněl na Jeremyho Swaymana, parťáka z Bostonu. Ten už v dřívějším rozhovoru pro deník Sport mluvil o tom, že i když ho dobře zná z tréninků, tak nikdy neví, co udělá. Což platilo i teď…

Český útočník ho překonal přesnou ranou k tyčce. A bylo to 1:1. Na 2:1 pro český výběr zvýšil při početní výhodě Martin Nečas. Tomu přesně nabil znovu Pastrňák.

Národní tým inkasoval čtyři góly ve třetí třetině a eviduje první porážku na šampionátu. A teď ho čekají hodiny nejistoty.



„Nedá se nic dělat, počkáme si. A podle toho se zařídíme," uvedl kapitán Roman Červenka.