Čechy na MS povzbuzují i partnerky s dětmi. Další zlato? Jsem připravena, řekla Allanah Kundrátek

PŘÍMO Z DÁNSKA | Holky, děkujem! Loni na šampionátu měli hráči rodiny nablízku, tentokrát musely manželky a přítelkyně s dětmi dorazit pořádnou štreku do dánského Herningu. „Určitě to pomůže k odreagování hlavy a je to relax,“ kvituje útočník David Pastrňák, za nímž přiletěla maminka Marcela Ziembová, aktuálně nejsledovanější sportovní máma v Česku. Manželka Rebecca by se měla připojit až ve Švédsku, pokud dojde k bojím o medaile... Nejdřív musí zvládnout záludné čtvrtfinále.