Čeští reprezentanti si zajistili postup do čtvrtfinále už po pěti odehraných zápasech. Ve skupině B postupně zdolali Švýcarsko (5:4p), Norsko (2:1), Dánsko (7:2), Maďarsko (6:1) a Kazachstán (8:1) a se 14 body jim už účast mezi nejlepší osmičkou nikdo nemohl vzít. V pondělí přidal národní tým další vítězství nad Německem (5:0).

Ještě dřív měly čtvrtfinále potvrzené také další tři celky, ve skupině A domácí Švédsko a Kanada a v „české skupině“ B pak ještě Švýcarsko. Po nedělním programu se k jistým postupujícím přidali také Finové v „áčku“ a Američané v „béčku“. Už nyní je jisté, že ze hry o postup je Slovensko.

Během druhého hracího víkendu se ale začala rýsovat neobvyklá zápletka pro způsob, jakým se budou sestavovat čtvrtfinálové dvojice. Pravidla turnaje totiž stanoví, že Švédsko a Dánsko jako pořádající země mají jistotu, že čtvrtfinále odehrají doma.

V případě, že by Švédsko vyhrálo skupinu A a Dánsko skončilo v „české“ skupině čtvrté, nemohly by nastoupit proti sobě, protože jeden tým by zákonitě o výhodu domácího ledu přišel. A tak by se čtvrtfinálo tvořilo ve skupinách. Tedy dvojice by vypadaly následovně: 1A - 4A, 2A - 3A, 1B - 4B, 2B - 3B.

Není to jen bláznivá teorie. Švédi zatím svoji skupinu A vedou, předstihnout je může už jen Kanada, Dánové se bodově dotáhli v béčku na čtvrté Německo. Vše rozhodnou závěrečné zápasy, přičemž souboje Dánsko - Německo a Švédsko - Kanada jsou na programu až v úterý večer od 20:20.

Kdyby tedy čeští hokejisté skončili první ve skupině B, nešli by v této variantě na čtvrtý tým ze skupiny A, ale již podruhé na turnaji by se postavili Dánsku. Ve skupině ho porazili jasně 7:2.

Bude to drama do poslední chvíle.

Program play off MS v hokeji 2025

Datum a čas Zápas Fáze ČT 22. 5. (16:20) čtvrtfinále (Stockholm) ČT 22. 5. (16:20) čtvrtfinále (Herning) ČT 22. 5. (20:20) čtvrtfinále (Stockholm) ČT 22. 5. (20:20) čtvrtfinále (Herning) SO 24. 5. (14:20) semifinále (Stockholm) SO 24. 5. (18:20) semifinále (Stockholm) NE 25. 5. (15:20) o 3. místo (Stockholm) NE 25. 5. (20:20) finále (Stockholm)

Nasazení pro čtvrtfinále MS v hokeji 2025

Herní formát se nijak neodlišuje od předchozího šampionátu a týmy se ve čtvrtfinále utkají podle tzv. křížového pravidla na základě umístění v základní skupině:

1A - 4B,

2A - 3B,

2B - 3A,

1B - 4A.

V případě, že by na sebe měly narazit pořadatelské země Švédsko a Dánsko, mění se klíč pro čtvrtfinále následovně:

1A - 4A,

2A - 3A,

1B - 4B,

2B - 3B

Skupina A na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2 Kanada 5 5 0 0 0 28:2 15 3 Finsko 5 3 1 0 1 18:8 11 4 Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:19 9 5 Rakousko 6 1 2 0 3 15:17 7 6 Slovensko 6 2 0 1 3 8:22 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Česko 6 5 1 0 0 33:9 17 2 Švýcarsko 6 5 0 1 0 30:8 16 3 USA 6 4 1 0 1 29:12 14 4 Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9 5 Německo 6 3 0 0 3 19:20 9 6 Kazachstán 6 1 0 0 5 8:28 3 7 Maďarsko 6 1 0 0 5 8:38 3 8 Norsko 6 0 0 1 5 12:24 1

Co rozhoduje o konečném pořadí ve skupině?

Pravidla pro letošní rok se nezměnila a v případě stejného zisku bodů u dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas. V případě, že skončí se stejným počtem bodů v základní skupině tři a více týmů, vytvoří se minitabulka, ve které rozhodují kritéria ve vzájemných zápasech dle následujícího pořadí:

získaný počet bodů,

vzájemný zápas,

V případě rovnosti bodů u tří a více týmů ve skupině:

vzájemná minitabulka s body,

skóre,

vyšší počet vstřelených branek,

výsledky proti nejbližšímu lépe umístěnému týmu mimo podskupinu,

výsledky proti dalšímu nejblíže umístěnému týmu mimo podskupinu,

nasazení

Nasazení pro semifinále MS v hokeji 2025

O nasazení do semifinále rozhoduje:

pořadí ve skupině,

počet bodů získaný ve skupině,

skóre ve skupinové fázi,

počet vstřelených gólů ve skupině,

pořadí při nasazení do turnaje.

Oficiální potvrzení semifinálových zápasů přichází až po odehrání všech čtvrtfinálových zápasů. Tímto systémem týmy, kteří si vedly v turnaji lépe, hrají s papírově slabšími soupeři.