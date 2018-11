Střelec Kubalík o skolení sborné: Hattrick Rusákům? Snad není poslední

Po dvou zklamáních si krásně spravili chuť. Čeští hokejisté sice kvůli porážce se Švédy (2:3) a Finy (0:3) skončili na první reprezentační misi v rámci Euro Hockey Tour poslední, závěr si však pořádně osladili. Skalp Rusů jim opět vykouzlil úsměv na tváři. „Jsem rád, že nám to takhle vyšlo a napravili jsme trošku to, co se nám ty první dva zápasy nepovedlo," řekl po utkání Dominik Kubalík, hlavní strůjce českého vítězství nad týmem, který ovládl finský turnaj.

Výhra nad sbornou se ale nerodila lehce. Po první třetině reprezentace prohrávala 1:2. "Byl to samozřejmě těžký zápas. Nevstoupili jsme do něj dobře a po první třetině to rozhodně nebylo, co bychom chtěli hrát. Ale myslím si, že jak jsme dali první gól, tak jsme jim narušili, co chtěli hrát oni,“ myslel si Kubalík. „Snažili jsme se hodně přerušovat hru, což na ně platí, protože oni jak se rozjedou, tak se těžko zastavují. Právě to se nám povedlo, Patrik Bartošák nás podržel senzačními zákroky. Jsem rád, že jsme po týmovém výkonu vyhráli," přidal chválu střelec hrající ve Švýcarsku.

Oproti nepovedenému zápasu s Finskem, ve kterém Češi nestíhali, měl národní tým viditelně lepší pohyb. "Proti Rusku nám to určitě sedlo víc. Šli jsme do toho s lepším pohybem, což myslím, že je alfa a omega celého týmu. Když se dobře hýbeme, tak věřím, že můžeme hrát s každým a každého porazit, což se dnes ukázalo. S Finy ten pohyb nebyl. Těžko se vám zakládá útok, když jste všude pozdě,“ měl jasno Kubalík.

Proti sborné však české mužstvo nastoupilo jako vyměněné. „V neděli se to otočilo. Měli jsme i štěstí, byly tam situace, kdy Rusové mohli dát góly, ale Patrik Bartošák nás podržel. A nám to tam naštěstí napadalo," vyzdvihl bývalý hráč Plzně ještě jednou výkon reprezentačního gólmana, který čelil 23 soupeřovým zákrokům.

A jak se Kubalík ohlíží za již uplynulou úvodní sezonní misí pod novým trenérem Milošem Říhou? "První zápas jsme i přes prohru odehráli velice dobře. Ve druhém tam nebyl pohyb, což bylo to nejdůležitější. S Ruskem jsme to odehráli velice slušně, napadaly nám tam góly a dokázali jsme velice dobře bránit v předbrankovém prostoru. Dojmy mám tedy jedině pozitivní. Věřím, že tak jako v neděli budeme pokračovat dál," řekl nejlepší český střelec na Karjala Cupu.