Samet na ruský způsob. Sbornou má vrátit na vrchol asistent Kudašov | iSport.cz

Důvodů Vorobjovova nuceného seskoku by se našlo víc. Zejména tedy třetí místo na šampionátu, které pro jeden z nejsilnějších výběrů v ruské historii znamenalo propadák. S Kučerovem, Ovečkinem, Malkinem, Kuzněcovem, Gusevem, Kovalčukem a dalšími hvězdami jela sborná do Bratislavy jedině pro zlato. Pro nic jiného. Ještě předtím v play off KHL zase našlapaný Petrohrad pod vedením stejného kouče vypadl už v semifinále Gagarinova poháru po šesti zápasech s moskevským CSKA. Cíle klubu byly přitom taky jen ty nejvyšší.

Na mistrovství světa ruský Tým snů vypadl ze hry o zlato po souboji s bezejmennými Finy, kteří se nakonec senzačně stali mistry světa. Rudá komanda vytěžila bronz, a to hlavně díky famóznímu brankáři Andreji Vasiljevskému.

Hráči se po turnaji vyjadřovali diplomaticky, četné zdroje znalé poměrů v ruském národním týmu ale tvrdily, že Vorobjov byl během turnaje mužem, který vládne, ovšem neřídí. Větší vliv na rozbor hry a volbu taktiky prý měli jeho asistenti. Podobně to vypadalo údajně i v SKA při play off.

Ke členům Vorobjovova štábu patřil právě Alexej Kudašov. Bývalý útočník jako hráč nikdy nebyl hvězdou. Ale za Rusko nastoupil na třech šampionátech, prošel rozličnými soutěžemi, včetně NHL, finské ligy, německé DEL, získal celkem tři tituly včetně Gagarinova poháru, hrál pod veličinami jako Vladimir Jurzinov, Pat Burns, Vjačeslav Bykov či Oleg Znarok, za jehož žáka je považován a s nímž se poznal v Dynamu Moskva. Právě hráčskými osudy ho taky dost připomíná.

Jako trenér pak úspěšně vedl týmy Mytišči a Jaroslavle. V minulé sezoně vedle reprezentace zastával podpůrnou roli i v Petrohradě. Na událostech posledních dní je patrné, že mocný klub a sborná jsou vlastně spojené nádoby.

Vorobjov před rokem prohrál na šampionátu čtvrtfinále, letos nedovedl sbornou ani do finále. Po jeho selhání nastupuje muž považovaný za hokejového fanatika. Kudašov má vedle SKA vrátit na vrchol i národní mužstvo a vyhrát příští olympiádu. „Je to mladý a nadějný trenér, získává zkušenosti. Uvidíme, jak se předvede,“ pravil Vladimir Pljuščev. Sám jako trenér sborné přežil jedinou sezonu 2002/03.

Další bývalý kouč ruské reprezentace Vjačeslav Bykov v přeskupení nespatřuje žádnou logiku. „Vorobjov s Kudašovem spolupracovali v jednom klubu i v národním týmu. Už proto se dá takový přesun těžko pochopit. Pokud dva lidé pracují ve stejném týmu, dochází k neshodám. Je to tvůrčí proces, kdy hledáte společné řešení. Ale to nakonec musí uspokojit oba. Těžko komentovat takovou změnu. Určitě existují důvody, kvůli kterým byli nuceni si předat moc, mohlo v tom být něco osobního, ale nevím,“ pravil trenér, který sbornou dovedl v letech 2008 a 2009 k titulu mistrů světa.