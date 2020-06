Vary, nebo Kanada? Bednář čeká na draft, mezi gólmany z Evropy je špička | iSport.cz

Jan Bednář a jeho spoluhráči sledují kotouč, který si smolně srazili do vlastní sítě • ČTK

Brankář Energie Jan Bednář se už jen ohlíží za pukem, který do jeho sítě dorazil Lukáš Rousek • Pavel Mazáč (Sport)

Když v ročníku 2018/19 naskočil coby šestnáctiletý klučina do extraligy mezi chlapy, byl jako zjevení. Brankář Jan Bednář dostal v Karlových Varech šanci. Chytil ji. A pevně držel. Předváděl úžasné výkony, byl vyhlášen nováčkem sezony. Ta uplynulá se mu však tolik nepovedla. Na skvělá čísla navázat nedokázal.

„Už před sezonou jsem říkal, že bude extrémně těžké potvrdit minulé výkony. Předminulý ročník se mi povedl, jenže potvrdit to v dalším je opravdu mnohem těžší. Zbytečně jsem si pak na sebe v hlavě vytvářel tlak. Kdybych to měl zhodnotit, tak to byla taková nijaká sezona: ani dobrá, ale vyloženě špatná. Mám se čeho chytit, když na sobě budu dál pracovat, ta příští bude určitě lepší," přiznává stále teprve I7letý čahoun.

Okamžitě se mu začala věštit zářná budoucnost v NHL, což na mladíka možná dolehlo. On si to ale nepřipouští. „Snažím se to moc nevnímat. Spolupracuju s mentálním koučem, s kterým tohle řeším. V hlavě dokážu být silný, musím na ní ale taky pořád pracovat," dodává.

V Energii s ním dál počítají do gólmanské dvojice k Filipu Novotnému, sám Bednář však zatím neví, kde nový ročník začne. „Jasno ještě nemám. Čekám na draft, a jak se to všechno kolem vyvine. Ve Varech mám pořád smlouvu. Kdyby nevyšel draft nebo se něco pokazilo, pořád můžu být tam. Kanada je ale jiný svět, hokejově i lidsky. Byl jsem tam párkrát a moc se mi tam líbilo. Nemůžu ale zatím říct, jestli budu tam nebo tady," krčí rameny.

Bednářovo jméno po zásluze figuruje vysoko v draftových žebříčcích zámořských expertů. Obvykle se objevuje na konci třetího až čtvrtého kola. Centrální skauting NHL ho vidí mezi brankáři jako evropskou dvojku hned za Jaroslavem Askarovem z Ruska.

Odhady však Bednář sledovat nechce. „Před rokem v létě jsem na to docela koukal, zajímalo mě, kde jsem. Během minulé sezony jsem to ale úplně vypustil z hlavy. Když se mi moc nedařilo, nechtěl jsem se stresovat ještě nějakými žebříčky," popisuje.

Obecně se navíc kluby NHL bojí brát brankáře na nejvyšších příčkách, proto jsou u nich tyto predikce dost vrtkavé. „Je to specifické, letošní draft bude navíc jiný. Pokud se posune, skauti nás uvidí v zápasech navíc, takže se něco ještě třeba může změnit."

V uplynulém týdnu se Bednář připravoval s juniorskou reprezentací na prvním kempu nového ročníku v Rokycanech. Spolu s ním tam byli i další gólmani: Lukáš Pařík, Nick Malík, Tomáš Suchánek a Jan Škorpík. „Brankáři jsou naše největší síla," pokyvuje hlavou nový trenér dvacítky Karel Mlejnek. Pařík už byl draftovaný loni, nyní by kromě Bednáře mělo dojít i na Malíka.