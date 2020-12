Každý zápas jiný brankář, proti Finsku Furch. Kapitánem bude Nestrašil

S Dominikem Furchem v brance vstoupí čeští hokejisté ve čtvrtek do Channel One Cupu v Moskvě utkáním proti Finsku. Do základní sestavy se zařadí pět debutantů, další dva budou připraveni na lavičce. Zápas začne ve 12:30 SEČ a přímým přenosem jej odvysílá ČT2.

„Chytat bude Dominik Furch a Roman Will bude jako dvojka,“ řekl v on-line rozhovoru s českými novináři asistent trenéra Jaroslav Špaček. Každý z tria gólmanů, které doplňuje Šimon Hrubec, na turnaji odchytá podle plánu realizačního týmu v čele s hlavním koučem Filipem Pešánem jeden zápas.

Kapitánem týmu bude útočník Andrej Nestrašil z Magnitogorsku. „Má asi největší zkušenosti z tohoto výběru. Navíc je to hráč, který byl i na Karjale, takže už ví, jakým způsobem všechno probíhalo. Ostatní se ho můžou zeptat na maličkosti a pro nás trenéry ja komunikace jednodušší,“ prohlásil Špaček.

Na listopadovém turnaji Karjala měl „céčko“ útočník Tomáš Zohorna a při jeho absenci v posledním duelu byl kapitánem obránce Filip Hronek. Oba nyní v nominaci chybí. Z turnaje Karjala v týmu zůstal vedle Nestrašila jen další útočník Radan Lenc.

Na první start v národním týmu se mohou těšit beci Dominik Mašín z Chabarovsku, Pavel Pýcha z Českých Budějovic a útočníci Lukáš Jašek z Třince, Adam Zbořil z Mladé Boleslavi a Dominik Lakatoš z Vítkovic. Na pozici sedmého obránce bude připravený Daniel Gazda ze Zlína a třináctým útočníkem Petr Kodýtek z Plzně. Na tribuně zůstanou s Hrubcem další nováčci Daniel Gazda ze Zlína a z pardubičtí útočníci Matěj Blümel a Jan Mandát.

V zápasové sestavě český tým trénoval poprvé až dnes. Oba úterní tréninky museli vynechat obránce David Sklenička z Jokerit Helsinky a útočník Lenc z Liberce. Sklenička se k týmu připojil až v úterý odpoledne kvůli pondělnímu duelu v Kazani. Lenc čekal na povolení po hraničních výsledcích pondělního testu na covid-19, ale nakonec byl negativní.

Proti Finsku budou Češi útočit už na pátou výhru za sebou. Naposledy s nimi prohráli loni v květnu na Českých hrách v Brně, kde podlehli 3:2. V minulé sezoně vyhráli postupně na turnaji Karjala v Helsinkách (3:2 po samostatných nájezdech), v rámci Channel One Cupu v Plzni (4:3 v prodloužení) i na Švédských hrách ve Stockholmu (2:0).

V listopadu v Helsinkách Pešánův výběr zvítězil 2:0. Finové měli kádr výhradně z finské ligy, nyní je naopak složený jen z krajánků. Kouč Jukka Jalonen má 14 hráčů z KHL, devět ze Švédska a tři ze Švýcarska. „Jsou tam mraky hráčů, kteří hrají KHL a jejich sestava se oproti Karjale určitě zlepšila. Budou chtít udělat lepší dojem, než udělali doma a pro nás to bude velmi dobrá prověrka hned na začátek,“ prohlásil Špaček.

Finové na domácím turnaj skončili se třemi body třetí, Češi byli s šesti body druzí. „Finové vždycky chtějí hrát rychlý hokej, prosazovat se co nejrychleji do útočného pásma. Bude důležité je držet na uzdě, protože minule měli i výbornou přesilovku. Je nutné dobré bruslení s nimi a abychom neztráceli v osobních soubojích. To bude důležitý klíč do zápasu,“ dodal Špaček.

Předpokládaná sestava ČR: Furch - Šustr, Mašín, D. Sklenička, Vitásek, Košťálek, Pýcha, Gazda - Jaškin, D. Kaše, Nestrašil - Radil, L. Sedlák, D. Šťastný - Lenc, Jašek, Rousek - P. Zdráhal, A. Zbořil, Lakatoš - Kodýtek.